موانع و مشکلات موجود در پیگیری امور روستاییان حل و فصل شود

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا سلیمی روز چهارشنبه در همایش بخشداران استان مرکزی در محلات اظهار داشت: بخشداران بایستی در زمینه اعتبارات دهیاری ها نهایت مراقبت را داشته باشند چرا که این بودجه متعلق به روستاییان و مردم کم برخوردار است و نباید در جای دیگر صرف شود.

نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی افزود: دهیاران بایستی از بودجه دهیاری ها نهایت بهره گیری را برای خدمت به مردم روستای خود داشته باشند چرا که سیاست کلان کشور و نگاه مجلس نیز حفظ و توسعه روستاها است.

سلیمی بیان کرد: با توجه به آنکه روستاها کانون تولید هستند، باید کانون‌های تولید را فعال و پویا نگه داریم و تا جایی که امکان دارد از روستاییان حمایت کنیم.

نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: در راستای حمایت از روستاها و روستاییان، مجلس مساله دو برابر شدن بودجه دهیاری ها و همچنین اختصاص یک و نیم میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای اشتغال روستایی را مصوب کرد.

وی خاطرنشان ساخت: علاوه بر این دو مطلب، مساله تجمیع عوارض ارزش افزوده و تقسیم آن به صورت استانی بر مبنای کمک به مناطق کم برخوردار و روستاها، فرصت مطلوبی را برای توسعه روستاها فراهم کرده البته در صورتی که در این تقسیمات، روستاها مورد توجه قرار گیرند.

نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: همچنین باید رویکرد ویژه به منظور حل مسائل و مشکلات روستاییان فراهم شده و اگر در این رابطه خلا در قانون و اجرا وجود دارد، نواقص برطرف گردد.

سلیمی در بخش دیگر سخنان خود ادامه داد: هر کس در هر عرصه ای که مشغول خدمت است، بدون آن که به مقام و منصب خود دیدگاه طعمه گونه داشته باشد، بایستی منفعت مردم را در نظر گیرد و مسئولیت را امانتی بر دوش خود بداند.