به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی بیرانوند روز چهارشنبه در جلسه کارگروه پیشگیری از آسیب های اجتماعی، اعتیاد را منشأ بسیاری از آسیب های اجتماعی و انحرافات اجتماعی عنوان کرد و اظهار داشت: خوشبختانه در روند مبارزه با موادمخدر و روانگردان ها، لرستان نسبت به کشور وضعیت بهتری دارد.

وی با بیان اینکه در بحث برگزاری کلاس های آموزشی در رابطه با آشنایی و آموزش روش های مبارزه با موادمخدر، لرستان رتبه اول را کسب کرد، تصریح کرد: ۷۰ سمن در سطح استان در زمینه مبارزه با مواد مخدر فعال هستند و فعالیت می کنند، ۷ طرح پژوهشی و ۸ پایان نامه هم در این خصوص کار شده است.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر استان لرستان آموزش دانش آموزان را از کارهای مهم این دستگاه عنوان کرد و افزود: ۲۲ هزار و ۲۶۰ نفر در بخش متوسطه اول و دوم و تعداد ۴۴ هزار و ۴۵۲ نفر از والدین در بحث موادمخدر آموزش داده شده اند.

بیرانوند خاطرنشان کرد: ۳ هزار و ۱۱۹ نفر از کارکنان دستگاه ها هم در این زمینه آموزش دیدند و در مجموع ۶۹ هزار و ۷۹۷ نفر را در این بخش آموزش داده ایم.