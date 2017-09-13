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۲۲ شهریور ۱۳۹۶، ۱۸:۰۶

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر لرستان:

ارائه آموزش‌های پیشگیری از اعتیاد به ۶۹ هزار نفر در لرستان

ارائه آموزش‌های پیشگیری از اعتیاد به ۶۹ هزار نفر در لرستان

خرم‌آباد- دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان لرستان گفت: درمجموع به ۶۹ هزار و۷۹۷ نفر در استان آموزش‌های پیشگیری از اعتیاد ارائه داده‌شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی بیرانوند روز چهارشنبه در جلسه کارگروه پیشگیری از آسیب های اجتماعی، اعتیاد را منشأ بسیاری از آسیب های اجتماعی و انحرافات اجتماعی عنوان کرد و اظهار داشت: خوشبختانه در روند مبارزه با موادمخدر و روانگردان ها، لرستان نسبت به کشور وضعیت بهتری دارد.

وی با بیان اینکه در بحث برگزاری کلاس های آموزشی در رابطه با آشنایی و آموزش روش های مبارزه با موادمخدر، لرستان رتبه اول را کسب کرد، تصریح کرد: ۷۰ سمن در سطح استان در زمینه مبارزه با مواد مخدر فعال هستند و فعالیت می کنند، ۷ طرح پژوهشی و ۸ پایان نامه هم در این خصوص کار شده است.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر استان لرستان آموزش دانش آموزان را از کارهای مهم این دستگاه عنوان کرد و افزود: ۲۲ هزار و ۲۶۰ نفر در بخش متوسطه اول و دوم و تعداد ۴۴ هزار و ۴۵۲ نفر از والدین در بحث موادمخدر آموزش داده شده اند.

بیرانوند خاطرنشان کرد: ۳ هزار و ۱۱۹ نفر از کارکنان دستگاه ها هم در این زمینه آموزش دیدند و در مجموع ۶۹ هزار و ۷۹۷ نفر را در این بخش آموزش داده ایم.

کد مطلب 4086543

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