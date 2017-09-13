قصه گویی نقش مهمی در حفظ آیین و فرهنگ کهن دارد

به گزارش خبرنگار مهر، داود محمدی در مراسم اختتامیه بیستمین جشنواره بین المللی قصه گویی در کانون پرورش فکری استان قزوین گفت: قصهگویی، فرصت مغتنمی برای حفظ آیین و فرهنگ کهن است و برگزاری جشنوارهذ هایی در این زمینه می تواند دستاوردهای فرهنگی زیادی برای ما داشته باشد.
نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اگر کودکان با فرهنگ غنی ایرانی و اسلامی آشنا شوند می توانند ضمن صیانت از فرهنگ خود ساعات سرگرم کننده خوبی را برای خود رقم بزنند.
وی با اشاره به تاثیر عمیق قصه در روح و اندیشه کودکان تصریح کرد:قصهگویی ابزاری قدرتمند برای حفظ واستمرار ارزشهای اخلاقی، اجتماعی و دینی در مخاطبین است.
محمدی با قدردانی از کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان قزوین در برگزاری جشنواره و احیا و ارزش گذاری قصهگویی بیان کرد: کانون مجموعه ای اثرگذار در ایجاد ذهن پویا و خلاق برای آینده سازان ایران اسلامی است.
مرحله استانی بیستمین جشنواره بین المللی قصه گویی در کانون استان قزوین با شرکت ۴۴ قصه گو در بخشهای مربیان، اعضا، آزاد و مادربزرگها در روزهای ۲۰ و ۲۱ شهریور برگزار شد.
منتخبان این جشنواره به مرحله منطقه ای که با حضور قصهگویان برگزیده استانهای گیلان،زنجان،اردبیل، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و قزوین در آبان ماه امسال برگزار میشود راه پیدا کردند.
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