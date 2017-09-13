  1. استانها
  2. قزوین
۲۲ شهریور ۱۳۹۶، ۱۸:۰۸

نماینده قزوین در مجلس شورای اسلامی:

قصه گویی نقش مهمی در حفظ آیین و فرهنگ کهن دارد

قصه گویی نقش مهمی در حفظ آیین و فرهنگ کهن دارد

قزوین- نماینده قزوین در مجلس شورای اسلامی گفت: قصه گویی و رواج آن در میان گروههای مختلف جامعه نقش مهمی در صیانت از فرهنگ و هنر و آیین سنتی ایرانی دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، داود محمدی در مراسم اختتامیه بیستمین جشنواره بین المللی قصه گویی در کانون پرورش فکری استان قزوین گفت: قصه‌گویی، فرصت مغتنمی برای حفظ آیین و فرهنگ کهن است و برگزاری جشنوارهذ هایی در این زمینه می تواند دستاوردهای فرهنگی زیادی برای ما داشته باشد.

نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اگر کودکان با فرهنگ غنی ایرانی و اسلامی آشنا شوند می توانند ضمن صیانت از فرهنگ خود ساعات سرگرم کننده خوبی را برای خود رقم بزنند.

وی با اشاره به تاثیر عمیق قصه‌ در روح و اندیشه کودکان تصریح کرد:قصه‌گویی ابزاری قدرتمند برای حفظ واستمرار ارزش‌های اخلاقی، اجتماعی و دینی در مخاطبین است.

محمدی با قدردانی از کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان قزوین در برگزاری جشنواره و احیا و  ارزش‌ گذاری قصه‌گویی بیان کرد: کانون مجموعه ای اثرگذار در ایجاد ذهن پویا و خلاق برای آینده سازان ایران اسلامی است.

مرحله استانی بیستمین جشنواره بین المللی قصه گویی در کانون استان قزوین با شرکت ۴۴ قصه گو در بخش‌های مربیان، اعضا، آزاد و مادربزرگ‌ها در روزهای ۲۰ و ۲۱ شهریور برگزار شد.

منتخبان این جشنواره به مرحله منطقه ای که با حضور قصه‌گویان برگزیده استان‌های گیلان،زنجان،اردبیل، آذربایجان  شرقی، آذربایجان غربی و قزوین در آبان ماه امسال برگزار می‌شود راه پیدا کردند.

کد مطلب 4086547

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها