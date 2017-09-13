به گزارش خبرنگار مهر، حبیب الله خجسته پور روز چهارشنبه در جلسه کارگروه پیشگیری آسیب های اجتماعی هدف از انتخاب شهرستان دلفان به عنوان پایلوت در حوزه آسیب های اجتماعی را محرومیت زدایی از این شهرستان عنوان کرد و افزود: ظرفیت های این شهرستان از نزدیک شناسایی و یک سه ضلعی شامل دستگاه های اجرایی، خیرین و مردم ستادی را برای کمک به این شهرستان تشکیل داده اند.

وی حاشیه نشینی، طلاق، خودکشی و اعتیاد را از مهمترین آسیب های اجتماعی در استان دانست و افزود: هرچند نرم استان ما در مقایسه با نرم کشوری آسیب های اجتماعی بهتر است اما باز هم جای کار دارد و باید در این زمینه ها به صورت جدی تلاش و کار شود.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان افزود: طبق تفاهم نامه بین وزرات کشور و سایر دستگاه ها از ابتدای سال تاکنون، ۳۰ برنامه طلاق، ۴۰ برنامه مفاسد اجتماعی و ۱۲ برنامه اجتماعی دیگر تدوین و اجرا شده و در مجموع ۱۲۵ برنامه با اعتبار ۹۷۱ میلیون تومان در قالب یک تفاهم نامه تقدیم معاونت اموراجتماعی وزارت کشور شد.

خجسته پور افزایش سرانه فضاهای ورزشی، افزایش تعداد دانشجویان، راه اندازی خانه مطبوعات، کاهش نرخ بیسوادی از ۹۰ هزار به ۴۰ هزار نفر و ... را از برنامه های اجتماعی دولت یازدهم عنوان کرد.