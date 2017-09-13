به گزارش خبرنگار مهر، شهرستان سیرجان در استان کرمان طی سه روز گذشته میزبان مسابقات وزنه برداری جنوب و شرق کشور بود و در این رقابت‌ها ۱۰ تیم با یکدیگر به رقابت پرداختند.

در این دوره از رقابت‌ها تیم‌های فولاد آلیاژی یزد، هرمزگان، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، خراسان رضوی، سیرجان الف، سیرجان ب، سیرجان ج، سیستان و بلوچستان و کرمان حضور داشتند و وزنه برداران به مصادف حریفان خود رفتند.

در وزن ۷۷ کیلوگرم این رقابت‌ها، مهرداد حامد با کسب مدال برنز یک ضرب، برنز دو ضرب و نقره مجموع، سه مدال را از آن تیم فولاد آلیاژی یزد کرد.

طاهر حاتمی نیز در وزن ۸۵ کیلوگرم مدال برنز یک ضرب، طلای دو ضرب و برنز مجموع را از آن خود کرد و به این ترتیب شش مدال از این مسابقات نصیب استان یزد شد.

تیم فولاد آلیاژی در مجموع یک مدال طلا، یک مدال نقره و چهار مدال برنز را کسب کرد و با کسب ۱۶۴ امتیاز مقام پنجم این رقابت‌ها را از آن خود کرد.