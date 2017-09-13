به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد عبدالله پور بعدازظهر چهارشنبه در نشست با اصحاب رسانه به مناسبت هفته دفاع مقدس با اشاره به همزمانی این هفته با آغاز ماه محرم، اظهار کرد: سپاه قدس گیلان به مناسیت هفته دفاع مقدس ۶۰۰ برنامه تدوین کرده است.

وی به شعار امسال هفته دفاع مقدس با عنوان «من انقلابی هستم» اشاره کرد و افزود: تلاش شده تا این شعار محور اجرای تمام برنامه های این هفته قرار گیرد.

فرمانده سپاه قدس گیلان با اشاره به اینکه یکی اصلی ترین شاخصه های انقلابی گری را استکبارستیزی برشمرد و گفت: سپاه نهادی انقلابی است که در مجموع در حال جهاد و کوشش است.

وی با بیان اینکه سپاه بر اصولی که از سوی مقام معظم رهبری بیان می شود استوار بوده و حرکت می کند، خاطرنشان کرد: با همدلی میان ملت و مسئولان می توانیم عرصه های پیشرفت ایران اسلامی را با موفقیت طی کنیم.

سردار عبدالله پور با اشاره به جایگاه شهدا نظام مقدس اسلامی، تصریح کرد: امنیت و اقتدار حال حاضر ایران اسلامی مرهون از خودگذشتگی شهدا است.

وی در ادامه با بیان اینکه در دوران دفاع مقدس هیچ کشوری از ایران حمایت نکرد، یادآورشد: رزمندگان ایران اسلامی در جبهه های حق علیه باطل تنها با تکیه بر قدرت الهی توانستند در براب دشمنان اسلام ایستادگی کنند.

فرمانده سپاه قدس گیلان با اشاره به اینکه یکی از برنامه هادر هفته دفاع مقدس استان گیلان بازسازی عملیات بیت المقدس ۷ است، افزود: یکی از دلایلی که این عملیات بازسازی می شود به این دلیل بوده که بسیاری از رزمندگان ما در این عملیات براثر تشنگی شهید شدند که وجه تشابه با واقعه کربلا دارد.

وی با تأکید برانتقال فرهنگ شهادت و دفاع مقدس به نسل های بعداز انقلاب، گفت: جوانان ما امروز با بهره گیری از فرهنگ غنی دفاع مقدس، ایستادگی را آموخته و با توان خود در تولید علم و فناوری با موفقیت عمل کرده اند.