بیش از ۱۰ هزار نفر از برخی اماکن مسکو تخلیه شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشا تودِی، بیش از ۱۰ هزار نفر از ایستگاه های مترو و قطار و چندین مرکز خرید و نیز دانشگاه مسکو به دلیل دریافت گزارش‌های متعدد از احتمال بمبگذاری در پایتخت روسیه از این اماکن تخلیه شده اند.

بر اساس اعلام یک منبع آگاه در اداره خدمات اضطراری، تا کنون ۲۰ مکان در مسکو تخلیه شده و بیش از ۱۰ هزار نفر به بیرون از این اماکن هدایت شده‌اند.

این منبع آگاه در ادامه افزود: به نظر می‌ رسد که مورد کنون تروریسم تلفنی است، اما باید این پیام‌ ها را مورد اعتبار سنجی قرار دهیم.

تا کنون اطلاعات بیشتری در این خصوص از سوی منابع رسمی روسیه ارائه نشده است.