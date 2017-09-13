احمد امیرسلیمانی شهردار آمل باقی ماند

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه انتخاب شهردار آمل عصر چهارشنبه با حضور ۹ عضو شورای شهر آمل در ساختمان این شورا برگزار و در این جلسه بعد از بررسی ۴ گزینه در صحن علنی شورای شهر آمل، درنهایت با ۵ رای احمد امیر سلیمانی در سمت خود ابقا شد.



احمد امیرسلیمانی شهردار جوان شهر آمل از سال های ۸۹ تا ۹۶ مدیریت شهرداری آمل را عهده دارد بوده است.

غلامحسین شفیع زاده رئیس شورای شهر آمل در جلسه انتخاب شهردار آمل اهمیت انتخاب شهردار را از مهمترین برنامه شورای دوره پنجم دانست و افزود: پس از شروع دوره جدید شورا ، انتخاب شهردار در اولویت کاری اعضای شورای اسلامی شهر آمل قرار گرفت.

رئیس شورای اسلامی شهر آمل با بیان اینکه افرادی با در نظر گرفتن شرایط و اولویت های مورد نظر برای تصدی پست شهرداری آمل برنامه های خود را ارائه کردند، ادامه داد: برنامه های افراد برای تصدی شهرداری مورد ارزیابی قرار گرفت که ۴ گزینه شرایط این مهم را داشتند.

وی با اشاره به اینکه در جلسات رسمی عادی و فوق العاده شورا با حضور نامزدها برنامه آنها مورد بررسی قرار گرفت، ادامه داد: پس از بررسی های به عمل آمده، احمد امیرسلیمانی مجددا به عنوان شهردار آمل انتخاب شد که امیدوارم مورد رضایت شهروندان قرار گیرد.

خسرو ابراهیم زاده سخنگوی شورای اسلامی شهر آمل نیز در این جلسه با بیان اینکه با وحدت و همدلی اعضای شورا، در یک رقابت سالم احمد امیرسلیمانی برای ۴ سال به عنوان شهردار انتخاب شد گفت : امیدوارم با تعامل و همدلی با امام جمعه، نماینده مجلس، فرماندار ویژه آمل، مسئولین شهری و حمایت تمامی شهروندان آملی بتوانیم شهر آمل را به عنوان نگین مازندران معرفی کنیم.