بارزانی خواستار تجدید نظر پارلمان عراق درباره همه پرسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از السومریه، مسعود بارزانی از پارلمان عراق خواست که در تصمیم خود در مخالفت با برگزاری همه پرسی اقلیم کردستان تجدید نظر کند.

وی در سخنانی گفت: تصمیم برگزاری همه پرسی شخصی و حزبی نیست بلکه تصمیم کردهاست. این تصمیم جسورانه بود. تصمیم به برگزاری همه پرسی به سبب شکست تجارب گذشته در همزیستی بود که سهم کردها از آن ویرانی و عملیات انفال بود. عقلیت حاکم در عراق شراکت را نمی پذیرد. زمان تعیین سرنوشت فرا رسیده است.

بارزانی افزود: مواضع برخی دوستان درباره به تعویق انداختن همه پرسی شگفت آور است. ما خواستار جنگ نیستیم و دست دوستی و همکاری و برادری به سوی همه دراز می کنیم. اما هر که می خواهد اراده کردها را بسنجد خود را آزمایش کند.

وی ضمن درخواست از پارلمان عراق برای بازنگری در تصمیم خود در مخالفت با برگزاری همه پرسی اقلیم گفت که این تصمیم اراده کردها را نمی شکند.