کیفیت ارائه خدمات گردشگری در چهارمحال وبختیاری افزایش یابد

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی دشتکی بعد از ظهر چهارشنبه در نشست تنظیم بازار استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه خدمات گردشگری به مسافران و گردشگران چهارمحال و بختیاری افزایش یابد، اظهار داشت: توسعه گردشگری در چهارمحال و بختیاری سبب رونق اقتصادی در استان می شود.

وی عنوان کرد: ارائه خدمات مطلوب به مسافران و گردشگران چهارمحال و بختیاری موجب توسعه بخش گردشگری این استان می شود.

استاندار چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: افزایش رضایت مسافران و گردشگران به چهارمحال و بختیاری ضروری است.

ارتقای زیرساخت های گردشگری در چهارمحال و بختیاری مورد توجه بیشتر قرار بگیرد

وی بیان کرد: ارتقای زیرساخت های گردشگری در چهارمحال و بختیاری مورد توجه بیشتر قرار بگیرد و توسعه گردشگری زمینه ساز کاهش نرخ بیکاری در استان چهارمحال و بختیاری است.

استاندار چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: باید زمینه برای ساخت پارکینگ های طبقاتی در مناطق گردشگری که کمبود پارکینگ وجود دارد فراهم شود.

وی عنوان کرد: مسئولان میراث فرهنگی در زمینه احداث پارکینگ های طبقاتی در مناطق گردشگری برنامه ریزی های لازم را انجام دهند.

استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه ساخت اقامتگاه های گردشگری در استان مورد توجه بیشتر قرار بگیرد، اظهار داشت: افزایش واحدهای اقامتی در استان زمینه ساز توسعه بخش گردشگری است.

توسعه بخش گردشگری نقش مهمی در تحقق اقتصاد مقاومتی دارد

استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه ورود مسافران خارجی و داخلی به چهارمحال و بختیاری افزایش یافته است، ادامه داد: با ارائه خدمات مناسب گردشگری می تواند روند افزایش ورود مسافر را به سطح استان مدیریت کرد.

وی ادامه داد: ورود مسافر و گردشگر موجب رونق بازارهای شهرهای استان چهارمحال و بختیاری می شود و اشتغال افزایش می یابد.

وی در ادامه تاکید کرد: توسعه بخش گردشگری نقش مهمی در تحقق اقتصاد مقاومتی دارد.

استاندار چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: توسعه بخش گردشگری زمینه ساز توسعه دیگر بخش ها در سطح استان است.