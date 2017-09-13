«حسین دهقان» شهردار ورامین شد

سید رضا احمدی، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در جلسه عصر چهارشنبه که با موضوع انتخاب شهردار ورامین برگزار شد، حسین دهقان، با کسب ۹ رای موافق و اکثریت آراء به عنوان شهردار این شهر انتخاب شد.

وی با بیان این که دهقان از بین ۶ نامزد، کرسی مدیریت شهری ورامین برگزیده شد، اظهار داشت: سید ابوالفضل قاسمی، محمد شیرکوند، یحیی عیدی، سید جواد میری و اسماعیل محمدپور دیگر گزینه های شهرداری ورامین بودند، که پس از بررسی های انجام شده، حسین دهقان توانست اعتماد اعضاء پنجمین دوره شورای اسلامی شهر ورامین را کسب کند.

رییس شورای اسلامی شهر ورامین اضافه کرد: صورت جلسه انتخاب دهقان تکمیل شده و به امضاء اعضا شورای شهر رسید و روند قانونی صدور حکم وی طی خواهد شد.

بر اساس این گزارش، دهقان، هم اکنون معاون حمل و نقل شهرداری ورامین است.

وی معاونت فرمانداری ورامین را نیز در کارنامه خود دارد.