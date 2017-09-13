به گزارش خبرنگار مهر، بخشدار مرکزی هشترود عصر چهارشنبه در مراسم افتتاح این نمایشگاه گفت: این نخستین فروشگاه تولیدات مشاغل خانگی با همکاری و مشارکت تعاونی دهیاران و بخش خصوصی می باشد که بصورت دائمی عرضه محصولات شامل صنایع دستی، محصولات ارگانیک، فرآورده های لبنیات و گوشت گرم شترمرغ را عرضه می کند.

غلامعلی محمدزاده گفت : در این نمایشگاه تلاش شده تا با در اختصاص غرفه های تخصصی به بانوان، زمینه حضور این بخش پویای جامعه در حوزه های مختلف فراهم شده و قابلیت این افراد در معرض دید عمومی قرار گیرد.

محمد زاده افزود : در این نمایشگاه، محصولات تولیدی خانگی روستایی و شهری بانوان نظیر، کیف و کفش، مواد غذایی، عسل، قالی و گلیم، گل و گیاه ، صنایع دستی ، لبنیات، هنرهای دستی بافندگی و دوزندگی، محصولات فرهنگی و کتاب، تولیدات زنان روستایی نظیر شیرینی های خانگی، عرقیات گیاهی و گلاب، قارچ، گوجه فرنگی در معرض دید عموم و فروش قرار می گیرد.

وی گفت : همچنین در این نمایشگاه کارگاه های آموزشی از جمله آموزش بافت فرش، جاجیم بافی، گلیم بافی برای علاقمندان برگزار می شود.

محمدزاده گفت : در این نمایشگاه واسطه حذف شده و محصول بصورت مستقیم در دست خریدار قرار می گیرد.

این نمایشگاه در ۱۵غرفه و با مشارکت تعاوتی دهیاران و بخش خصوصی در محل ساختمان قدیم فرمانداری دایر است.