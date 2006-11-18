وظیفه اسلامی، علمی و انقلابی ما توسعه علم است

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، غلامعلی حداد عادل رئیس مجلس شورای اسلامی عصر امروز در مراسم افتتاح چهارمین نمایشگاه "یاد یار مهربان" که با هدف اهدای لوازم ورزشی و وسایل کمک آموزشی به مدارس شهر تهران در محل مصلای امام خمینی برگزار می شود، طی سخنانی در باب ضرورت کار فرهنگی در شهرداری اظهار داشت: مدیریت یک کلانشهر همانند تهران کاری پیچیده است که بدون یاری گرفتن از فرهنگ مدیریت در شهر تهران ممکن نیست.

وی افزود : شهروندان یک شهر همانند اعضای یک خانواده هستند همانطور که بر خانواده یک فرهنگ حاکم است بر شهروندان شهر هم باید یک فرهنگ حاکم باشد.

حداد عادل یکی از معایب شهرهای بزرگ را فقدان احساس همشهری گری خواند و گفت: کار فرهنگی باید در شهرهای بزرگ صورت گیرد و فلسفه وجودی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران نیز همین است.

رئیس مجلس شورای اسلامی توجه به نسل جوان را از ضروریات دانست و خاطرنشان کرد: بهترین مکان برای توجه به جوانان مدارس است . اقدام شهرداری نیز در این زمینه قابل تقدیر است و این کار شهرداری بهترین گام برای توسعه علمی کشور است.

وی تصریح کرد: باید باور کنیم وظیفه اسلامی، علمی و انقلابی ما توسعه علم در ایران است هر کس به اسلام و ایران علاقه دارد و هر کس دلش برای انقلاب می تپد باید به عنوان وظیفه شرعی به فکر پیشرفت علم در کشور باشد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری بر جنبش علمی به عنوان یکی از شاخصه های اصولگرایی خاطرنشان کرد: همانطور که باید به فکر ایمان و اخلاق باشیم باید به فکر توسعه علم در کشور نیز باشیم. ریشه توسعه علم در کشور نیز در مدارس است و علم باید همراه با عمل باشد.

حداد عادل افزود : ما در مدارس شاهد هستیم که در درس حرفه وفن هم دانش آموزان مطالب را حفظ می کنند این همانند آن است که درس ورزش را هم حفظ کنند اما با وجود وسایل کمک آموزشی این مشکل مرتفع می شود.

وی با اشاره به پیشرفت جوانان در تمامی عرصه های علمی اظهار داشت: اقدامات و پیشرفت های علمی نه تنها باعث خوشحالی ایرانیان، بلکه باعث خرسندی تمام مسلمانان جهان است.

رئیس مجلس شورای اسلامی بر جدی گرفتن علم برای پیشرفت علمی تاکید کرد و افزود: نباید وقت مان را صرف هیاهوهای بی سرانجام کنیم. باید در همه عرصه ها دست به دست هم دهیم و با همکاری و همدلی از این ظرفیت عظیم علم و دانش در کشور استفاده کنیم.

حداد عادل افتتاح این نوع نمایشگاهها را در مصلا مورد اشاره قرار داد و خاطرنشان کرد: در گذشته این طور گفته می شود که در تمدن اسلامی مسجد، مدرسه هم بوده است و هم اکنون با برپایی نمایشگاهها در مصلا به این الگوی والا برگشته ایم.

وی در ادامه در انتقاد به ناتمام ماندن کار ساخت مصلا گفت: صبر ما تمام شد اما مصلا تمام نشد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ما در مصلا شاهد نمایشگاههای فرهنگی و کمک آموزشی هستیم متذکر شد: این به گونه ای است که وقتی می گویند مصلی دیگر انسان بریده از علم و جامعه تداعی نمی شود.

نمایشگاه "یاد یار مهربان" به مدت 8 روز و از تاریخ 27 آبان تا 5 آذر دایر است.