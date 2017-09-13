ضرورت جذب سرمایه گذاران در پروژه های گردشگری

به گزارش خبرنگار مهر، حسن مستفید عصر چهارشنبه درجلسه کارگروه میراث فرهنگی وگردشگری بابیان این مطلب گفت : معرفی توانمندی های هشترود و جذب سرمایه گذار اولویت کارگروه میراث فرهنگی وگردشگری است.

وی افزود:همه اعضای کارگروه بایستی دراین زمینه تلاش کرده وراهکارهای لازم را ارائه دهند. شهرستان هشترود پتانسیل وظرفیتهای گردشگری بسیاری دارد که باید ازاین فرصت استفاده لازم را برد.

مستفید درادامه با انتقاد از برخی افراد که با اخلاق ورفتار خود سرمایه گذار را فراری می دهند خاطرنشان کر: فرمانداری برخلاف آنان، با اخلاق و رفتار خوش در جهت ایجاد وحدت و همدلی و در راستای حمایت و جذب سرمایه گذاران و ایجاد اشتغال و مهم ترازآن در جهت رشد وتوسعه منطقه گامبرداشته ودراین زمینه هیچگاه وحدت شکن نخواهد بود

فرماندار هشترود در ادامه به نقش صنعت گردشگری دراشتغال مردم و پویایی جامعه تاکید کرد: امروزه در همه جای جهان از طریق صنعت گردشگری و جذب توریست درآمدزایی می کنند واین امر در هشترود نیز می تواند بخوبی اتفاق بیفتد.