افشای حقیقت را بر عهده تاریخ می گذاریم

به گزارش خبرگزاری مهر در این اطلاعیه آمده است: « بدنبال رأی صادرشده از سوی شورایعالی استیناف، باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس در راستای شفاف سازی و دفاع از حقوق هواداران میلیونی این باشگاه وظیفه خود می داند توضیحات جامع و مفصلی درباره پرونده عمادرضا ارائه کرده و مواضع و دیدگاههای خود درباره رأی صادرشده را اعلام کند.



همانطور که قبلاً نیز عنوان شده بود باشگاه پرسپولیس زمانی به عدم ثبت قرارداد عمادرضا در فصل نقل و انتقالات پی برد که بعد از پیوستن ناگهانی جواد کاظمیان به تیم الشعب امارات تکاپو برای جذب عمادرضا مهاجم عراقی تیم فولاد را آغاز کرد. در آن مقطع باشگاه سپاهان نیز از مدتها پیش خواهان عقد قرارداد با این مهاجم عراقی بود. نتیجه تکاپوی دست اندرکاران باشگاه پرسپولیس در این زمینه عدم ثبت قرارداد عمادرضا با سپاهان تا آخرین روز فصل نقل و انتقالات (چهارم شهریور) بود. تأیید کننده این ادعا مصاحبه های مسئولان هیأت فوتبال استان اصفهان با چند رسانه ورزشی بود که تا به امروز تکذیب نشده است.

مسئولان ثبت قرارداد در هیأت فوتبال استان اصفهان در پاسخ به سؤالات خبرنگاران تا روز آخر فصل نقل و انتقالات تأکید بر عدم ثبت قرارداد عمادرضا داشتند اما، مسئولان باشگاه سپاهان در آخرین ساعات فصل نقل و انتقالات مدعی شدند که چنین قراردادی به ثبت رسیده است. این درحالی است که در جریان رسیدگی به این پرونده در کمیته انضباطی مشخص شد که قرارداد عمادرضا در تاریخ دوم شهریور ثبت شده است. این موضوع می تواند به خوبی بیانگر بخشی از واقعیت باشد.

نکته دیگر واکنش برخی از مسئولان سازمان لیگ به اعتراض باشگاه پرسپولیس بود. آنها به محض این که خبر اعتراض باشگاه پرسپولیس در رسانه ها منتشر شد زودتر از مسئولان باشگاه سپاهان واکنش نشان دادند. به راستی دلیل این واکنش تند مسئولان سازمان لیگ علیه پرسپولیس چه بود؟ مگر باشگاه پرسپولیس از سازمان لیگ شکایت کرده بود که آنها چنین عکس العملی داشتند؟



کمیته انضباطی نیز بعد از پایان تحقیقات با استناد به زمان ورود و خروج عمادرضا از ایران و مطابق بودن اثرانگشت این بازیکن با آنچه که در دفاتر هیأت فوتبال به ثبت رسیده اعتراض باشگاه پرسپولیس را غیرقانونی دانست. این در حالی بود که مسئولان کمیته انضباطی چه در رأی صادر شده و چه در کنفرانس خبری هیچ اشاره ای به اعتراض باشگاه پرسپولیس مبنی بر علت ثبت قرارداد عمادرضا در ردیف آخر روز دوم شهریورماه نکرده بودند.

این پرده پوشی زمانی که با اعتراض باشگاه پرسپولیس و رسانه های ورزشی توأم شد با این توجیه که همه قراردادهای بازیکنان سپاهان در روز دوم شهریور به ثبت رسیده و عمادرضا علیرغم قرارداشتن نامش در ردیف آخر به عنوان اولین نفر قراردادش را ثبت کرده، همراه شد. اگر این توضیحات پذیرفتنی باشد پس باید گفت که امکان هرگونه تخلفی وجود دارد و می توان به سادگی آن را توجیه کرد.

در توضیح بیشتر این موضوع مهم باید گفت که مسئولان باشگاه سپاهان در کمیته انضباطی عنوان کردند که قرارداد عمادرضا ساعت سی دقیقه دوم شهریور به ثبت رسیده است. برهمین اساس باشگاه پرسپولیس مدعی شد چرا نام عمادرضا که در اولین ساعات روز دوم شهریور قراردادش را ثبت کرده در ردیف آخر این روز قرار دارد. این ابهام بزرگ که هنوز برطرف نشده است با توجیهاتی غیرقابل تصور همراه شد و کمیته انضباطی نیزهرآنچه که مسئولان هیأت فوتبال استان اصفهان و باشگاه سپاهان در یک اقدام هماهنگ شده عنوان کردند را پذیرفت.

برای پرسپولیس خیلی جالب و عجیب بود که چرا این قرارداد که با اعتراض رسمی مواجه شده در ساعت 12:30 شب به ثبت می رسد. جالب تر این که عنوان می شود به هنگام ثبت قرارداد فقط مدیرعامل باشگاه سپاهان، رئیس هیأت فوتبال استان اصفهان و بازیکن حضور داشته اند. با این اوصاف عملاً امکان هرگونه تحقیقی از نفرات دیگر از بین رفت تا صحت و سقم چنین ادعایی را بیشتر بررسی کرد. عجیب تر این که مسئولان باشگاه سپاهان مدعی شدند با توجه به این که بسیاری از باشگاههای ایرانی خواهان عمادرضا بودند خیلی زود و ساعت 16 روز یکم شهریور با او به توافق رسیدند. باشگاه پرسپولیس هم در کمیته انضباطی این سؤال را مطرح کرد که "پس چرا این قرارداد مهم با بیش از 8 ساعت تأخیر و در ساعت 12:30 شب به ثبت رسیده است؟". این سؤال نیز با توجیهاتی دیگر از سوی باشگاه سپاهان همراه شد که اتفاقاً باز هم مورد تأیید کمیته انضباطی قرار گرفت.

به هرحال باشگاه پرسپولیس علیرغم رأی صادر شده از سوی شورایعالی استیناف قاطعانه بر این باور است که عمادرضا بدون توافق با سپاهان در روز دوم شهریور، ایران را ترک کرده و به کشورش بازگشته و قرارداد او بعد از تاریخ نقل و انتقالات ثبت شده است.

اتفاقاً تحقیقات باشگاه پرسپولیس حکایت از آن دارد که عمادرضا چهار روز بعد یعنی درتاریخ 6 شهریور ماه وارد ایران شده است. برای اثبات این ادعا که قرارداد عماد رضا در روز دوم شهریور به ثبت نرسیده کافی است تاریخ دقیق ثبت اثرانگشت عمادرضا درهیأت فوتبال استان اصفهان با دستگاههای پیشرفته که ظاهراً درایران موجود نیست مشخص شود تا هیچ ابهامی در این پرونده باقی نماند.

متأسفانه باید گفت که باشگاه پرسپولیس هیچ امیدی به صدور رأی علیه سپاهان و عمادرضا ازسوی شورای عالی استیناف نداشت. باشگاه پرسپولیس زمانی از شورایعالی استیناف ناامید شد که در کنفرانس خبری اعلام شد" رأی کمیته انضباطی قاطعانه ترین رأی تاریخ فوتبال ایران است." به راستی چرا مسئولان ذیربط قبل از اعتراض باشگاه پرسپولیس و بررسی درخواست تجدید نظر چنین موضعی درباره این پرونده گرفت. درچنین حالتی آیا می توان به بررسی همه جانبه این پرونده در شورأی استیناف امیدوار بود؟

در ادامه اطلاعیه باشگاه پرسپولیس آمده است: چرا در رأی کمیته انضباطی وکنفرانس خبری به اعتراض باشگاه پرسپولیس مبنی بر علت ثبت قرارداد عماد رضا در ردیف آخر روز دوم شهریور هیچ اشاره ای نشد؟چگونه می توان مصاحبه و تأکید مدیر برنامه های عماد رضا در روزنامه های ورزشی مبنی بر ثبت قرارداد عماد رضا درتاریخ اول شهریورکه متناقص با ادعای مدیران سپاهان بود را از یاد برد؟ چرا سرپرست سپاهان مصاحبه اش که گفته بود"خودم قرارداد عمادرضا را در فدراسیون فوتبال ثبت کردم" را با چند روز وقفه تکذیب کرد؟ چه دلیلی داشت وقتی که باشگاه پرسپولیس از اظهارات مسئولان هیأت فوتبال استان اصفهان مبنی برعدم ثبت قرارداد عمادرضا تا روز آخرفصل نقل و انتقالات به عنوان یک سند و مدرک یاد کرد، همه پرسنل هیأت فوتبال استان اصفهان ممنوع المصاحبه شدند؟ چه باید گفت ؟ می توان گفت که یکی از پیشکسوتان خوش نام فوتبال کشور که مورد قبول همه اهالی فوتبال است، می‌تواند شهادت دهد که یکی از نزدیکان باشگاه سپاهان و عماد رضا (از افشای نام و سمت این شخص خودداری می کنیم) حاضر بود در شرایطی خاص مدارکی مبنی بر اثبات ادعای باشگاه پرسپولیس را افشا کند. حال بماند که همین فرد بعداً به مدافع حق و حقوق باشگاه سپاهان تبدیل شد.

درباره این پرونده گفتنی های بسیاردیگری نیز وجوددارد. درمجموع به اعتقاد باشگاه پرسپولیس، فوتبال دوستان و رسانه های ورزشی که پیگیر این پرونده بودند پی به واقعیت بردند و می‌دانند که حق با کیست؟

حالا هم باشگاه پرسپولیس که هیچ امیدی به تغییر رأی در شورایعالی استیناف نداشت قصد ندارد با ارائه شکایت به کنفدراسیون فوتبال آسیا، فیفا یا دیوان عدالت اداری، فوتبال ایران را در آن سوی مرزها یا در داخل کشور با تنش و مشکل تازه ای مواجه کند. دراین مقطع که خطر تعلیق فعالیت ها از سوی فیفا، فوتبال ایران را تهدید می کند باشگاه پرسپولیس نمی خواهد آتش بیار این معرکه شده و عاملی برای تضعیف فوتبال این مرز و بوم در مراجع بین المللی شود.

باشگاه پرسپولیس با خاتمه دادن به پرونده عماد رضا، افشای حقیقت را برعهده تاریخ گذاشته و وجدان را بهترین قاضی برای آنهایی می داند که حاضرند به کلام ا... قسم یاد کنند که هیچ تخلفی صورت نگرفته است!

باشگاه پرسپولیس که درهمین فینال جام حذفی و با نادیده گرفتن یک پنالتی مسلم دردقیقه 118 جام قهرمانی را ازدست داد امیدوار است حداقل کمیته انضباطی درسایر آراء صادره عدالت را رعایت کرده و حداقل درقبال اتفاقات مشابه ای که برای دو تیم پرطرفدار ایرانی رخ می دهد واکنش هایی متفاوت نداشته باشد.

باشگاه پرسپولیس که به واسطه نادیده گرفتن بیش از 6 پنالتی مسلم (از سوی کارشناسان داوری در برنامه های تلویزیونی و مصاحبه های مطبوعاتی از سوی کارشناسان داوری تأیید شده است) تا به امروز قهرمانی در جام حذفی و صدرنشینی درلیگ را از دست داده امیدوار است بیش از این از طرق مختلف متضرر نشده و بتواند با سردادن فریاد عدالت خواهی مانع از تضییع حق محبوبترین و پرطرفدارترین تیم فوتبال آسیا شود.

باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس درپایان ضمن احترام به رؤسای فدراسیون فوتبال، کمیته انضباطی ، شورایعالی استیناف، باشگاه سپاهان و عمادرضا وظیفه خود می داند از نمایندگان رسانه های گروهی و بویژه خبرنگاران روزنامه های ورزشی که با تحقیقات خود زوایای تاریک این پرونده را روشن کردند تشکر و قدردانی کند. به امید آن که هیچ گاه عدالت ، فدای مصلحت نشود.»