برگزاری اولین یادواره ۲۸۹ زن شهید استان در هفته دفاع مقدس

به گزارش خبرگزاری مهر، پروین اشراقی در جلسه هم اندیشی برنامه های هفته دفاع مقدس با اشاره به جایگاه ویژه زنان در هشت سال جنگ تحمیلی؛ گفت: با رشادت ها و از خود گذشتگی های زنان این مرز و بوم در هشت سال دفاع مقدس؛ فرزندان این سرزمین با حضور خود در جبهه های حق علیه باطل عاشورایی دیگر رقم زدند.

وی با اشاره به تقارن هفته دفاع مقدس با دهه اول محرم افرود: امسال بایر برنامه های هفته دفاع مقدس با شور خاصی برگزار شود و در راستای شناسایی دفاع مقدس به زنان اقدامات اساسی صورت گیرد.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری آذربایجان شرقی در ا امه سخنان خود تصریح کرد: همانگونه که زنان در دوران دفاع مقدس حضوری فعال داشتند؛ امروزنیز در زمینه توسعه استان حضوری فعال دارند.

وی ادامه داد: زنان ایرانی همچنان که در چهار دهه از تاریخ انقلاب اسلامی وظیفه خطیری در تحقق اهداف نظام بر عهده داشته‌اند در دوران جدید انقلاب نیز باید نقش‌آفرینی کنند.

پروین اشراقی با اشاره به جایگاه ویژه زنان در حوزه‌های علمی، پژوهشی و تولیدی، اظهار داشت: زنان در هر عرصه‌ای که حضور داشته‌اند وظیفه خود را به نحو احسن انجام داده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: نقش زنان در پیروزی انقلاب اسلامی و تداوم آن ثابت کرد که زنان در سایه ایمان و آگاهی می‌توانند دوشادوش مردان و حتی جلوتر از آنان در تحولات ایفای نقش کنند.

اشراقی اضافه کرد: با پیروزی انقلاب اسلامی تحول بزرگی در نحوه نگرش به جایگاه زن در جامعه به وجود آمد و استفاده از ظرفیت‌های بالقوه زنان و ارزش‌های والای آنان در مسیر پیشرفت و تعالی جامعه مورد توجه قرار گرفت.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری آذربایجان شرقی در ادامه با تاکید بر این که تقویت نهاد خانواده لازمه توسعه جامعه در ابعاد مختلف است، افزود: زنان می‌توانند شرایطی را فراهم کنند تا نیازهای خانه و خانواده و همچنین نیازهای جامعه تامین شود.

اشراقی در پایان خاطرنشان کرد:ایجاد کانال شهدای زن؛ دیدار با خانواده های شهدای زن؛ برگزاری شب شعر و شب خاطره گویی از دیگر برنامه های مهم هفته دفاع مقدس ویژه زنان است.