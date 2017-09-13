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۲۲ شهریور ۱۳۹۶، ۲۰:۰۸

مدیر کل راه و شهرسازی اردبیل:

۱۴۱ هزار نفر در سکونتگاه‌های غیررسمی اردبیل ساکن هستند

۱۴۱ هزار نفر در سکونتگاه‌های غیررسمی اردبیل ساکن هستند

اردبیل- مدیر کل راه و شهرسازی استان اردبیل از سکونت ۱۴۱ هزار نفر در سکونتگاه‌های غیررسمی حاشیه شهرهای این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محبوب حیدری عصر چهارشنبه در جلسه ستاد بازآفرینی پایدار شهری استان اردبیل تصریح کرد: مساحت سکونتگاه های غیر رسمی استان بالغ بر هزار و ۱۴۵ هکتار است که به اضافه بافت های ناکارآمد به دو هزار و ۶۶۹ هکتار می رسد.

وی افزود: جمعیت ساکن در سکونتگاه های غیر رسمی بالغ بر ۱۴۱ هزار نفر است که از این میزان ۹۵ هزار و ۳۵۲ نفر در شهر اردبیل ساکن هستند و سهم مرکز استان از سکونتگاه های غیر رسمی ۶۷ درصد است.

مدیر کل راه و شهرسازی استان با اشاره به اجرای طرح بازآفرینی شهری در چهار شهرستان اردبیل، مشگین شهر، خلخال و پارس آباد ادامه داد: این طرح با هدف توسعه مناطق و بهبود وضعیت زندگی ساکنان اجرا می شود.

حیدری با اشاره به اجرای این طرح در چهار محله در مرکز استان اضافه کرد: در دو شهرستان طرح در حال نهایی شدن و بازنگری و در مابقی در حال مطالعه است.

وی به ضرورت پیش بینی ردیف خاص اعتباری برای حاشیه شهرهای مشگین شهر، اردبیل، خلخال و پارس آباد تاکید کرد و گفت: به دلیل تکمیل مطالعات انتظار می رود اعتبار ملی به این منظور اختصاص یابد.

مدیر کل راه و شهرسازی استان افزود: همچنین مطالعه جامع روستاها واقع در حریم شهرهای ذکر شده ضرورت داشته و علاوه بر این ارائه تخفیفات عوارض و نوسازی، ساماندهی حاشیه رودخانه ها، تامین سهمیه قیر، تهیه و اجرای سند باز آفرینی بافت تاریخی در چهار شهر ذکر شده و مطالعه طرح بازآفرینی شهرهای خلخال و گرمی مورد تاکید است.

حیدری در بخش دیگری از سخنان خود یکی از تاثیرات بازآفرینی را ممانعت از مهاجرت دانست و افزود: در حد فاصل سال های ۸۰ تا ۹۰، ۹۷ هزار نفر از استان خارج و در مقابل ۴۷ هزار نفر وارد استان شده اند.

وی افزود: بیشترین مهاجرت با ۶۷ درصد به استان تهران و در رتبه های بعدی به استان های گیلان و آذربایجان شرقی به ثبت رسیده است.

به گفته مدیر کل راه و شهرسازی استان بیشترین میزان مهاجرت به ترتیب از شهرهای اردبیل، خلخال و مشگین شهر انجام شده است.

کد مطلب 4086657
محمد میرزایی ناطق

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