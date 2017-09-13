به گزارش خبرنگار مهر، محبوب حیدری عصر چهارشنبه در جلسه ستاد بازآفرینی پایدار شهری استان اردبیل تصریح کرد: مساحت سکونتگاه های غیر رسمی استان بالغ بر هزار و ۱۴۵ هکتار است که به اضافه بافت های ناکارآمد به دو هزار و ۶۶۹ هکتار می رسد.

وی افزود: جمعیت ساکن در سکونتگاه های غیر رسمی بالغ بر ۱۴۱ هزار نفر است که از این میزان ۹۵ هزار و ۳۵۲ نفر در شهر اردبیل ساکن هستند و سهم مرکز استان از سکونتگاه های غیر رسمی ۶۷ درصد است.

مدیر کل راه و شهرسازی استان با اشاره به اجرای طرح بازآفرینی شهری در چهار شهرستان اردبیل، مشگین شهر، خلخال و پارس آباد ادامه داد: این طرح با هدف توسعه مناطق و بهبود وضعیت زندگی ساکنان اجرا می شود.

حیدری با اشاره به اجرای این طرح در چهار محله در مرکز استان اضافه کرد: در دو شهرستان طرح در حال نهایی شدن و بازنگری و در مابقی در حال مطالعه است.

وی به ضرورت پیش بینی ردیف خاص اعتباری برای حاشیه شهرهای مشگین شهر، اردبیل، خلخال و پارس آباد تاکید کرد و گفت: به دلیل تکمیل مطالعات انتظار می رود اعتبار ملی به این منظور اختصاص یابد.

مدیر کل راه و شهرسازی استان افزود: همچنین مطالعه جامع روستاها واقع در حریم شهرهای ذکر شده ضرورت داشته و علاوه بر این ارائه تخفیفات عوارض و نوسازی، ساماندهی حاشیه رودخانه ها، تامین سهمیه قیر، تهیه و اجرای سند باز آفرینی بافت تاریخی در چهار شهر ذکر شده و مطالعه طرح بازآفرینی شهرهای خلخال و گرمی مورد تاکید است.

حیدری در بخش دیگری از سخنان خود یکی از تاثیرات بازآفرینی را ممانعت از مهاجرت دانست و افزود: در حد فاصل سال های ۸۰ تا ۹۰، ۹۷ هزار نفر از استان خارج و در مقابل ۴۷ هزار نفر وارد استان شده اند.

وی افزود: بیشترین مهاجرت با ۶۷ درصد به استان تهران و در رتبه های بعدی به استان های گیلان و آذربایجان شرقی به ثبت رسیده است.

به گفته مدیر کل راه و شهرسازی استان بیشترین میزان مهاجرت به ترتیب از شهرهای اردبیل، خلخال و مشگین شهر انجام شده است.