رئیس کمیسیون اروپا: عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا منتفی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «بی‌بی‌سی»، «ژان کلود یونکر» رئیس کمیسیون اروپا امروز هشدار داد که امکان عضویت ترکیه در این اتحادیه از میان رفته است.

«ژان کلود یونکر» در سخنانی در پارلمان اروپا، اقدامات دولت ترکیه در پی کودتای نافرجام ۱۵ جولای ۲۰۱۶ را مورد انتقاد قرار داد و آن را خلاف موازین و ارزش‌های اتحادیه اروپا توصیف کرد.

رئیس کمیسیون اروپا در این باره گفت: اتحادیه ما یک کشور واحد نیست؛ اما حکومت قانون در آن اجرائی شده و این موازین به معنی آن است که عضویت ترکیه در آینده قابل پیش‌ بینی منتفی است.

وی در ادامه از مقامات ترکیه خواست تا با کشورهای اروپایی برای تقویت «ارزش‌های مشترک» دو طرف همکاری کند.