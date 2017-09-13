تیم فوتبال صبای قم برابر نفت اهواز متوقف شد

به گزارش خبرنگار مهر، فصل جدید رقابت‌های لیگ برتر فوتبال امیدهای کشور امروز آغاز شد و در یکی از بازی‌های هفته اول این مسابقات تیم فوتبال صبای قم در خانه از پس حریف خوزستانی‌اش بر نیامد و با تساوی متوقف شد.

رقابت‌های لیگ برتر فوتبال امید کشور، بالاترین سطح رقابتی این رده سنی محسوب می‌شود که در آن ۱۲ تیم حضور دارند و به صورت رفت و برگشت با هم رقابت می‌کنند و ۲ تیم انتهای جدول به دسته اول سقوط می‌کنند.

تیم فوتبال صبای قم که سومین سال حضور متوالی در لیگ برتر فوتبال امید پس از صعود به لیگ برتر را تجربه می‌کند عصر چهارشنبه در ورزشگاه تختی قم میزبان نفت اهواز بود که این بازی با تساوی یک بر یک به پایان رسید.

امیر حسین‌پور خسروانی زننده تنها گل تیم صبای قم در نیمه دوم بود تا صبا با شروعی ناامید کننده نتواند از امتیاز کامل بازی خانگی خود بهره مند شود و تیم اهوازی با یک امتیاز ارزشمند به خانه بازگردد و باید دید صبا در هفته آتی موفق به کسب پیروزی می‌شود یا ادامه فصل برای آن‌ها دشوار خواهد شد.

تیم امید صبای قم در ۲ فصل گذشته که در لیگ برتر امید حضور داشته برای رهایی از سقوط جنگیده و جز در مقطعی کوتاهی در نیم فصل اول لیگ گذشته نتوانسته در جمع بالانشینان باشد و این در حالی است که تیم‌های پایه صبای قم همواره در مورد استفاده از بازیکنان غیربومی تحت فشار افکار عمومی بوده‌اند.

تیم امید صبای قم ۳ فصل پیش با هدایت حسین گنجیان به لیگ برتر امید صعود کرد و در اولین فصل حضور در لیگ برتر امید، گنجیان هدایت این تیم را بر عهده داشت و سال گذشته نیز رضا گلباشی هدایت این تیم را در دست گرفت و امسال نوبت به رحیم راسخ رسیده تا نفر اول فنی نیمکت امیدهای صبای قم باشد.