۱۰ درصد جمعیت کرمان را افاغنه تشکیل می دهند

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رزم حسینی عصر چهارشنبه در آیین افتتاح ساختمان اداری اداره کل اتباع و امور خارجی استانداری کرمان اظهار کرد: جهوری اسلامی ایران نزدیک به ۴۰ سال پذیرای برادران مسلمان افاغنه است.

وی در ادامه گفت: بیش از سه میلیون افاغنه در ایران زندگی می کنند و بیشترین مهاجران افغان و پناهندگان در دنیا را ایران دارد.

رزم حسینی تصریح کرد: قسم همجواری و همسایگی ایران با افغانستان و همچنین احساس مسئولیت انسان دوستانه جمهوری اسلامی ایران موجب شده بعد از آن پدیده هایی که در افغانستان به وجود آمده پذیرای تعدادی از افاغنه در خاک ایران باشند.

استاندار کرمان با اشاره به اینکه در استان کرمان بیش از ۳۰۰ هزار نفر از اتباع افغانستان زندگی می کنند، افزود: این تعداد معادل با ۱۰ درصد جمعیت استان کرمان است و بیش از ۳۰ هزار نفر از تعداد مذکور دانش آموزان افاغنه در این استان هستند.

رزم حسینی بیان داشت: راه اندازی این مجموعه برای اولین بار در استان مان یکی از خدمات بزرگ بود.

وی اظهار کرد: ان شاالله روزی برسد که افغانستان آرام و آباد شود و افاغنه مهاجر در ایران به کشور خود برگردند چرا که هیچ مهاجری دوست ندارد در کشوری دیگر زندگی کنند و همه دوست دارند به کشور خودشان برگردند.

رزم حسینی با اشاره به اینکه به زودی در افغانستان آینده ای درخشان را می بینیم، بیان داشت: افاغنه با برگشت به وطن خودشان می توانند به مبادلات صنعتی، اقتصادی و تجاری بپردازند و همچنین به دلیل همسایگی با چین می توانید به بهترین صنعت ها دست پیدا کنند.