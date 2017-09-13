قاسمی: طرح ادعا در خصوص جزایر ایرانی را شدیدا محکوم می کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام قاسمی بیانیه پایانی یکصد و چهل و ششمین اجلاس وزرای خارجه اتحادیه عرب در قاهره و اظهارات نمایندگان امارات و کویت پیرامون جزایر ایرانی ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک را مردود خواند و اینگونه موضع گیریها را ناشی از اغراض سیاسی و عدم درک واقعیت های تاریخی دانست.
قاسمی همچنین با رد اتهامهای بی اساس نماینده کویت به کشورمان در این نشست افزود: به نظر میرسد تکرار این گونه اتهامهای نخ نما با توجه به فضای تنش آلود نشست روز گذشته اتحادیه عرب، بیشتر برای انحراف اذهان عمومی از واقعیتهای موجود باشد.
سخنگوی وزارت امورخارجه کشورمان تصریح کرد: بیانیه صادره مصداق بارز دخالت در امور داخلی دیگر کشورها است و ما ضمن تاکید بر اقدامات قانونی و مشروع در قلمرو سرزمینی خود، طرح اینگونه ادعاها در خصوص جزایر ایرانی را شدیدا محکوم و مفاد آن را کاملا رد میکنیم.
وی افزود: این گونه موضع گیریهای نسنجیده موجب بروز شکافهای هرچه بیشتر در میان کشورهای منطقه و تاخیر در همکاریهای هدفمند منطقه ای خواهد شد و تاثیر دیگری نداشته و نخواهد داشت.
قاسمی تاکید کرد: سیاست اصولی جمهوری اسلامی ایران در قبال کشورهای حوزه خلیج فارس، رعایت حُسن همجواری، احترام متقابل و عدم مداخله در امور داخلی دیگر کشورها و توجه به واقعیتهای تاریخی و حقوقی و شرایط حساس کنونی منطقه است.
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