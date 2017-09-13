سطحی انگاری فقه یک آسیب بسیار جدی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز خبر حوزه، آیت‎الله محمدجواد فاضل لنکرانی در مراسم آغاز سال تحصیلی مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) با ذکر این مطلب که امروزه، مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) یک حوزه تحول یافته درون حوزه است، گفت: امروز بیستمین سال فعالیت این مجموعه آغاز می‎شود و خداوند را سپاسگذار هستیم که اهداف بزرگی که آیت الله العظمی فاضل لنکرانی دنبال می‏کردند، امروز جامه عمل پوشیده است.

وی افزود: مرکز فقهی در بخش‌های مختلف از جمله فقه و اصول و تفسیر و کلام و در سالهای اخیر در دروس پایه، موفقیت‎های بسیاری کسب کرده است؛ این مجموعه به دنبال تعمیق بخشیدن به حوزه است.

این استاد حوزه گفت: امسال در مشهد مقدس و مرکز فقهی علمی افغانستان برنامه‎های بسیاری تدوین و اجرا می‎شود و قطعا در مسیر عمل به منویات آیت الله العظمی فاضل لنکرانی(ع) و همچین اوامر اهل بیت(ع) حرکت خواهند کرد.

وی با بیان این مطلب که یکی از مهمترین مظاهر انقلابی بودنی که رهبری انقلاب بر آن تأکید فرموده‎اند تعمیق مباحث حوزوی است، گفت: اگر فقیهی به شکل به دنبال فقه برود و با یک نگاه جامع به دنبال فقه باشد می تواند ابعاد انقلاب را کشف و استخراج کند و آن را تحکیم کند.

آیت الله فاضل لنکرانی با ذکر این مطلب که هنوز ظرفیت‌های عالی فقه در زمینه نظام و حکومت اسلامی کشف و ارائه نشده است، گفت: فقه ما برای نظام و حکومت و قوای سه گانه ظرفیت‌های عظیمی دارد که هنوز ارائه نشده و هنوز حکومت هم از آن مطلع نیست.

وی اهتمام جدی داشتن به مسائل علمی کشور را رکن اول انقلابی بودن دانست و افزود: رکن اول انقلابی بودن دوری از نگاه سطحی به دین است؛ نباید از روی ناآگاهی و بی‌سوادی بیان کنیم که اجتهاد با ۵ سال نیز امکان دارد؛ مگر می‌شود با یک کتاب مکاسب و جواهر مجتهد شد؟ طلاب باید کفایه و مکاسب و جواهر و حواشی آنها و همچنین متون قدما را مسلط شود تا به اجتهاد برسد.

امروز برای حوزه احساس خطر می‌کنم

رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) با بیان این مطلب که امروز برای حوزه احساس خطر می‌کنم، بیان کرد: رهبر انقلاب فرمودند که فقاهت ستون خیمه حوزه است و به همین دلیل نباید اجازه دهیم که روز به روز آسان‌تر و سطحی‌تر بشود؛ طلاب این مرکز به این نتیجه رسیده‌اند که این مسیر، مسیر سخت و دشواری است.

وی گفت: در کنار تهذیب و اخلاق و همچنین جامع نگری نسبت به مسایل روز و همچنین بررسی شبهات و نیازهای جامعه باید به شکل عمیقی تحصیل کرد تا به قول آیت الله العظمی فاضل لنکرانی(ره) فقهایی آشنا به زمان و نیروهای قوی که به نظام اسلامی خدمت کنند تربیت شوند.

آیت الله فاضل لنکرانی تصریح کرد: طلاب باید نسبت به حوادث منطقه و جهان توجه داشته باشند؛ باید نسبت به تربیت فقهایی که نسبت به بیداری اسلامی و بصیرت انقلابی توجه داشته باشند اقدام کنیم.

وی افزود: در روایات بیان شده است که اگر فقیه یک، یتیم را هدایت کند از هزار عابد ارزشمندتر است زیرا عابد به فکر خود و فقیه به فکر هدایت دیگران است.

رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) بیان کرد: امروزه برخی در لباس روحانیت، بدون شناخت دقیق از دین از پشت تریبون‌های عمومی بیان دیگری از دین را جلوه می‌دهند که متأسفانه برای جوانان نیز جذابیت دارد.

وی گفت: وقتی به جوانان بیان می‌شود که خداوند غیر از رحمت جلوه دیگری ندارد باعث جری شدن جوانان می‎شود؛ خداوند در قرآن بیان می‏‌کند که در کنار رحمت واسعه عذاب شدید نیز وجود دارد.

آیت الله فاضل لنکرانی تصریح کرد: برخی از جیب خود مبانی می‎تراشند و به خورد جوانان می‎دهند که باعث گمراهی آنها می‎شود.