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۲۳ شهریور ۱۳۹۶، ۱:۱۰

لیگ قهرمانان اروپا - گروه F؛

منچستر سیتی در خانه فاینورد ۴ گل زد/ شکست ناپولی مقابل شاختار

منچستر سیتی در خانه فاینورد ۴ گل زد/ شکست ناپولی مقابل شاختار

تیم فوتبال منچستر سیتی در زمین فاینورد به بردی قاطعانه دست یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته نخست رقابتهای لیگ قهرمانان اروپا در گروه F با برگزاری دو بازی همزمان پی گرفته شد و در یکی از این بازی ها تیم منچستر سیتی در زمین فاینورد پیروزی ۴ بر صفر را جشن گرفت.

در این بازی که چهارشنبه شب برگزار شد جان استونز (۳ و ۶۳)، سرخیو آگوئرو (۱۰) و گابریل خسوس (۲۵) برای سیتی زن ها گلزنی کردند.

تیم ناپولی نیز مهمان شاختار دونتسک اوکراین بود که مصاف این دو تیم پیروزی ۲ بر یک میزبان را به بدنبال داشت.

گل های تیم شاختار را در این بازی تایسون (۱۵) و فاکوندو فریرا (۵۸) به ثمر رساندند. در طرف دیگر آرکادیوژ میلیک (۷۱ - پنالتی) موفق به گلزنی شد.

کد مطلب 4086739

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