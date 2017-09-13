منچستر سیتی در خانه فاینورد ۴ گل زد/ شکست ناپولی مقابل شاختار

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته نخست رقابتهای لیگ قهرمانان اروپا در گروه F با برگزاری دو بازی همزمان پی گرفته شد و در یکی از این بازی ها تیم منچستر سیتی در زمین فاینورد پیروزی ۴ بر صفر را جشن گرفت.

در این بازی که چهارشنبه شب برگزار شد جان استونز (۳ و ۶۳)، سرخیو آگوئرو (۱۰) و گابریل خسوس (۲۵) برای سیتی زن ها گلزنی کردند.

تیم ناپولی نیز مهمان شاختار دونتسک اوکراین بود که مصاف این دو تیم پیروزی ۲ بر یک میزبان را به بدنبال داشت.

گل های تیم شاختار را در این بازی تایسون (۱۵) و فاکوندو فریرا (۵۸) به ثمر رساندند. در طرف دیگر آرکادیوژ میلیک (۷۱ - پنالتی) موفق به گلزنی شد.