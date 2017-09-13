به گزارش خبرنگار مهر، عباس آخوندی شامگاه چهارشنبه در دیدار با امام جمعه اردبیل تصریح کرد: سال گذشته راه‌آهن اردبیل ۳۰ میلیارد تومان تخصیص داشت اما امسال اعتبار آن به ۹۱ میلیارد تومان افزایش یافته است.

وی افزود: با توجه به نیاز این پروژه به حداقل هزار میلیارد تومان لازم است از شیوه های دیگر راه‌آهن اردبیل- میانه تأمین مالی شود.

وزیر راه و شهرسازی متذکر شد: از جمله تأمین اعتبار از محل صندوق توسعه ملی در دستور کار است که در صورت اخذ ۳۰۰ میلیون دلار بتوان نسبت به تکمیل پروژه اقدام کرد.

آخوندی در پاسخ به مطالبات متعدد تکمیل پروژه‌های راه‌سازی افزود: بهتر است در وهله نخست راه‌آهن اردبیل در اولویت قرار گیرد و مسئولان استانی نیز پیگیر اعتبارات صندوق توسعه ملی باشند.

وزیر راه و شهرسازی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود به پروژه‌های بازآفرینی شهری اشاره کرد و افزود: تقریباً یک‌سوم جمعیت اردبیل به مانند سایر استان‌های کشور در سکونتگاه‌ها و بافت ناکارآمد زندگی می‌کنند.

وی تأکید کرد: ستاد بازآفرینی شهری با هدف ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی در استان‌ها فعال شده و ما به دنبال استفاده از تمامی امکانات شهرستان‌ها در راستای ساماندهی هستیم.

آخوندی با تأکید به اینکه اصلی‌ترین رویکرد وزارت راه و شهرسازی ممانعت از فرسودگی بافت‌های میانی است، ادامه داد: دو هزار و ۷۰۰ محله در سراسر کشور شناسایی شده که می‌بایست ساماندهی شوند.

وزیر راه و شهرسازی بافت میانی را بخشی از هویت و ثروت اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی دانست و افزود: ساماندهی سالانه ۱۰ درصد از بافت میانی برنامه ریزی شده است.