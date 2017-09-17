خبرگزاری مهر، گروه استان ها-محمد حسین عابدی: تغییر در چهره تصمیمسازان عرصه مدیریت شهری شاهرود با خواست مردم در روز ۲۹ اردیبهشت باعث شد تا چهره اعضای شورای شهر جدید تا حد زیادی دگرگون شود این روزها در حالی مصادف با آغاز کار رسمی شورای پنجم است که برای نخستین بار در ادوار مختلف شورای شهر شاهرود برخی نامها مانند باقری، احمدیان، حسام، قنبریان و ... دیده نمیشود افرادی که به دلیل سوابق زیادشان در این سمتها، همواره نامشان را با شورای شهر و مدیریت شهری عجین میدانیم اما آنچه از صندوقهای دوره پنج انتخابات بیرون آمد بهمثابه عدم اعتماد مجدد مردم به این مجموعه بود. افرادی که بعضاً با پافشاری بر روی برخی تصمیماتشان مانند انتخاب شهردار که به اذعان بسیاری کارشناسان، انتخابی خوبی نبود و ... از مردم رأی اعتماد مجدد نگرفتند.
ظرفیتهای شاهرود کم نیستند
امروز اما چهره شورای جدید با همراهی دو عضو باسابقه در حالی کار خود را آغاز میکند که هم میانگین سنی آنها بیش از ۱۰ سال کمتر از شورای جدید است و هم برای نخستین بار دو بانو در ترکیب شورای هفتنفره دیده میشوند. این امر را اما باید به فال نیک گرفت و آن را بهمثابه سرآغازی برای تغییر دانست تغییری که بسیاری از مردم در انتظار آن بودند و مطالبه آن را در روز انتخابات نشان دادند اما شورای شهر جدید از چه ظرفیتهایی میتواند استفاده کند.
۱-فرهنگی: وجود اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان، دانشگاه علوم قرآنی، حوزه هنری، ارشاد اسلامی، نهاد کتابخانهها، مساجد، هیئتهای مذهبی، حوزههای علمیه متعدد و دهها ظرفیت دیگر در شهر معلمان دین و اخلاق میتواند نخستین ظرفیتی باشد که شورای جدید با بهرهگیری از آن به توسعه فرهنگی شهر بپردازد.
۲-نخبگان: وجود دانشگاه صنعتی شاهرود، آزاد اسلامی، پیام نور، مرکز تحقیقات کشاورزی استان سمنان، پارک علم و فناوری استان سمنان و دهها مورد دیگر در زمره نهادهای نخبه پروری هستند که تعامل شورای جدید با آنها قطعاً راهگشای توسعه خواهد بود.
۳-نشریات محلی: شاهرود خاستگاه ۱۲ نشریه محلی است بیشترین میزان از حیث تعداد و همچنین بیهمتا به نسبت جمعیت ۲۷۰ هزارنفری در شمال شرق ایران ... و همچنین خبرگزاریهایی همچون ایرنا، مهر، تسنیم و ... این ظرفیتی عظیم برای اطلاعرسانی مردم از عملکرد شورای جدید قطعاً میتواند فتح بابی درراه ارتقای تعاملات مردم با شورای جدید باشد.
۴-اقتصاد: شاهرود دارای ظرفیتهای ویژه اقتصادی مانند گردشگری است که شورای شهر میتواند با همراهی شهرداری بهمثابه نهاد برنامهریز و همچنین تعیینکننده خط ومشی سرمایهگذاری بخش خصوصی بهویژه در مقوله گردشگری عمل کند که این روزها نمونه آن را در شهر نمونه گردشگری بسطام، دامغان، شهمیرزاد و ... مشاهده میکنیم.
۵-مسئولان: در سه سال اخیر هر سه ضلع تصمیمساز شهرستان شاهرود یعنی فرماندار، امامجمعه و نماینده مردم در مجلس تغییر کردهاند این امر پس از یک دهه خون تازهای را در رگهای مدیریت شهرستانی شاهرود دمیده که باید آن را به فال نیک گرفت و در تعامل با این سه ضلع مثلث، موفق عمل کرد.
شورای شهر چه رسالتی دارد
از سوی دیگر باید دید شورای شهر خودش دارای چه ظرفیتهایی است نزدیک به یک ماه از آغاز به کار شورای شهر پنجم در شاهرود میگذرد و این بهانهای است تا بار دیگر بازخوانی نسبت به اختیارات شورای شهر و همچنین مطالبات مردمی از این نهاد نظارتی داشته باشیم چراکه امروز همچنان هستند کسانی که مطالبهای را در نزد خویش دارند اما نمیدانند آن را باید از چه ارگانی بخواهند که نمونه آن نیازهای شهری است که در نامه به مسئولانی مانند نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی بیان میشود.
الف-انتخاب شهردار: نخستین رسالت شورای شهر طبق قانون انتخاب شهردار است هرچند طبق قانون، شورای شهر نظارت بر شهرداری را بر عهده دارد اما به دلیل اینکه این شورا، دستگاه اجرایی محسوب نمیشود، پس درنتیجه شخصی باید توسط این شورا در صدر شهرداری قرار گیرد تا نسبت به اجرای مصوبات شورای شهر اقدام کند بهنوعی دیگر شهردار بازوی اجرایی شورای شهر است.
ب:مدیریت فرهنگی: شورای شهر تعیینکننده خط و مشی مدیریت شهری در بستر فرهنگی است این شورا میتواند با برنامهریزی نسبت به اجرای برخی مصوبات مبادرت ورزد، برای مثال شورا میتواند مصوب کند که تهاتر نیم درصد درآمدهای شهرداری و مطالبات نهاد کتابخانههای عمومی، به ساخت فیزیکی یک کتابخانه در شهرک فدک اختصاص یابد تا هم مصوبات شورا اجرا شود و هم یک کار فرهنگی در شهر انجام شود. اما باید در نظر داشت تجهیز کتابخانه بر عهده نهاد کتابخانههای عمومی استان سمنان است.
ج: مدیریت شهری: شورای شهر میتواند با مصوبات خود نسبت به توسعه شهری مبادرت ورزد، برای مثال میتواند پیشنهاد شهردار نسبت به خرید مجموعه البرز شرقی را با علم به اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و مصالح شهر شاهرود مصوب و یا برعکس آن را رد کند که درنهایت تأثیر مستقیم بر توسعه شهر دارد.
د: سرمایهگذاری: شورای شهر در اصل به دلیل اینکه نهادی نظارتی است، راسا نمیتواند وارد مقوله سرمایهگذاری شود اما قطعاً با بهرهگیری از ظرفیتهای شهرداری میتواند خط و مشی سرمایهگذارانِ ای برای این نهاد خودگردان تعیین کند، امروزه بسیاری شهرداریهای کشور نسبت به ساخت پردیسهای سینمایی اقدام میکنند تا هم درآمدزایی شود و هم شهر توسعه فرهنگی یابد که این سرمایهگذاری غیرمستقیم است.
ه: نظارت: نظارت بر حسن انجام مصوبات و اقدامات شهرداری دیگر رسالت شورای شهر است برای مثال نحوه آسفالت، اجرای طرح تفصیلی، نظارت بر تاکسیرانی با تعیین نرخ نامهها، تعیین حدود و قصور شهر، ماده ۱۰۰، حتی طرحهایی نظیر پارکبان که امروزه در شهر اجرا میشود همه میتواند در زمره رسالتهای شورای شهر باشد.
پس باید دانست که اگر مطالبات ریزودرشتی مانند آسفالت بخشی از شهر که با مشکل دچار است، یا پلی در حال ریزش قرار دارد و یا حتی مطالباتی مهمتر نظیر توسعه فیزیکی شهر از سمت شمال شرق، توسط مردم مطرح میشود آن را باید از شورای شهر پیگیری کرد اما متأسفانه عدم اطلاع از وظایف شورای شهر باعث شده تا امروز دفتر نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس مملو از نامههایی باشد که غالب آنها در حوزه مدیریت شهری قابلحل هستند. این امر اما وظیفه شورای شهر است که با اقدامات ترویجی، تبلیغی و آگاهیبخش، مردم را نسبت به مطالبات شهریشان آگاه سازد که در این راه رسانهها میتوانند اثرگذار باشند.
درنهایت باید گفت شورای شهر جدید فرصتی برای تدبیر با استفاده از همه این ظرفیتها دارد، ظرفیتهایی که بعضاً بهصورت رایگان در اختیار مردم شاهرود قرار دارد و در خیلی از موارد آنها نادیده گرفتهشدهاند، حال امید است شورای جدید با رویکردی مناسب در نخستین گام یعنی انتخاب شهردار موفق عمل کند.
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