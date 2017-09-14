تصادف در تونل شماره دو جاده چالوس/۱۰ نفر مصدوم شدند

مهرداد بابای در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حادثه در محور کرج – چالوس، اظهار کرد: در ساعات اولیه امروز پنجشنبه، براثر تصادف شدید میان دو دستگاه خودروی سواری سبک ۱۰ نفر مصدوم شدند.

وی با اشاره به اعزام آمبولانس‌ها از نزدیک‌ترین ایستگاه به محل حادثه، گفت: مصدومان حادثه پس از دریافت خدمات پیش بیمارستانی به مراکز درمانی شهرستان کرج منتقل شدند.

بابایی با اشاره به اینکه تکنیسین‌های اعزامی برای انتقال مصدومان درخواست نیروی کمکی داشتند، گفت: این حادثه در تونل شماره دو جاده چالوس بین دو دستگاه خودروی پراید و پژو رخ داد.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی البرز با اشاره به اینکه مصدومان حادثه با پنج دستگاه آمبولانس به بیمارستان شهید مدنی کرج منتقل شدند، گفت: خوشبختانه جراحت مصدومان خیلی شدید نبوده است.