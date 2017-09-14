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۲۳ شهریور ۱۳۹۶، ۹:۵۹

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه خبر داد:

کشف ۱۷۰ هزار نخ انواع سیگارت خارجی در استان کرمانشاه

کشف ۱۷۰ هزار نخ انواع سیگارت خارجی در استان کرمانشاه

کرمانشاه- مدیر کل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه، از کشف ۱۲۰ هزار نخ انواع سیگارت خارجی و ۱۲۰ قوطی رنگ غذای غیرمجاز در استان خبر داد.

داریوش جودکی در گفتگو با خبرنگار مهر، از  کشف ۱۷۰ هزار نخ انواع  سیگارت خارجی در استان کرمانشاه خبر داد و گفت: این قاچاقچی که سعی داشت محموله را به سایر استان ها انتقال دهد.

وی افزود: قاچاقچی مذکور برابر گزارشات مردمی و اقدام ضربتی پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز کرمانشاه دستگیر و همراه با پرونده به شعبه تعزیرات حکومتی ارسال و شعبه پس از جری تشریفات قانونی، علاوه بر ضبط کالا به مبلغ ۱۴۹ میلیون ریال محکوم شد.

کشف ۱۲۰ قوطی رنگ غذای غیر مجاز در استان کرمانشاه

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه  همچنین از کشف ۱۲۰قوطی رنگ غذای غیر مجاز در استان کرمانشاه خبر داد و افزود: این قاچاقچی که سعی داشت کالای مذکور را بدون رعایت ضوابط تعیین شده توسط مراجع قانونی و بصورت قاچاقی انتقال دهد.

 وی تصریح کرد: این متهم برابر گزارشات مردمی و اقدام ضربتی پلیش مبارزه با قاچاق کالا و ارز کرمانشاه دستگیر و همراه با پرونده به شعبه تعزیرات حکومتی ارسال و شعبه پس از جری تشریفات قانونی، علاوه بر ضبط کالا به مبلغ ۶۲ میلیون و ۹۶۴ هزار و ۳۶۵ ریال محکوم شد.

کد مطلب 4086838

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