مجلس در حوزه دیپلماسی پارلمانی به حل بحران در میانمار کمک می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، گری لوئیس نماینده سازمان ملل در تهران با حسین امیرعبداللهیان دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین‌الملل دیدار و گفت‌وگو کرد.

امیرعبداللهیان در ابتدای این دیدار با تبیین نگرانی جدی رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی از وضعیت اسفبار مسلمانان میانمار گفت: فجایع عمیقی در میانمار در حال انجام است و مجلس شورای اسلامی برای کمک به حل بحران میانمار و جلوگیری از وقوع فاجعه انسانی و کشتار و کوچ اجباری مردم، در حوزه دیپلماسی پارلمانی تلاش می‌کند.

دستیار ویژه رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیام دکتر لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی به روسای مجالس جهان به ویژه مجالس کشورهای اسلامی، سازمان‌های بین‌المللی و بین‌المجالس گفت: رئیس مجلس شورای اسلامی ایران برای بررسی وضعیت میانمار و کمک به حل بحران و ارسال کمک‌های انسان دوستانه در حوزه پارلمانی به آقای بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی برای تشکیل کارگروه ویژه مأموریت داده است.

وی همچنین در این دیدار در خصوص وضعیت انسانی در یمن، اوضاع بحرین و پیامدهای نامطلوب رفراندم کردی بر ثبات سیاسی عراق و امنیت منطقه رایزنی و تبادل نظر کرد.

گری لوئیس نماینده سازمان ملل در تهران نیز خاطر نشان کرد: سازمان ملل، تحولات منطقه و بحران میانمار را دنبال می‌کند و دبیر کل ابتکارات مختلفی را برای کمک به حل بحران در دست دارد.

وی اظهار داشت: نگرانی رئیس و نمایندگان مجلس ایران پیرامون اوضاع منطقه و بحران یمن، بحرین و میانمار و همچنین مشکلات بین اربیل و بغداد را در موضوع رفراندم کردی به دبیر کل سازمان ملل منتقل خواهد کرد.