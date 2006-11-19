100 درصد جمعیت استان زنجان صاحب کارت ملی می شود

سید یعقوب حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان گفت: در حال حاضر 95 درصد جمعیت شهری و 53 درصد جمعیت روستایی استان کارت ملی خود را دریافت کرده اند.

وی با تاکید بر اینکه افراد باقیمانده نیز باید برای دریافت کارت ملی خود اقدام کنند ، افزود: از اسفند امسال ارایه تمامی خدمات اداری در استان زنجان بر اساس کارت ملی انجام خواهد شد.

حسینی با عنوان این مطلب که لزومی به ارایه کارت ملی در انتخابات پیش رو وجود ندارد ، گفت: افرادی که موفق به دریافت کارت ملی نشده اند می توانند با ارایه شناسنامه رای دهند.

وی شمار افراد واجد شرایط برای دریافت کارت ملی در این استان را 710 هزار نفر عنوان کرد و افزود: تا پایان 6 ماهه اول امسال 74 درصد این افراد کارت ملی خود را دریافت کردند.

حسینی به کاربردهای مختلف کارت ملی اشاره کرد و گفت: با این کارت امکان بهینه سازی شناسایی افراد ، سهولت در انجام امور ، تبادل اطلاعات بین دستگاه های دولتی ، سهولت در روابط اجتماعی ، برخورداری صحیح از امکانات اجتماعی ، تشخیص هویت افراد ، امور مالیاتی ، امنیتی ، انتظامی ، امور انتخابات و سیستم ثبت مالکیت ها فراهم شده و بهبود می یابد.