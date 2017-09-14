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۲۳ شهریور ۱۳۹۶، ۱۰:۴۲

با حضور ۲۵ تیم از سراسر کشور؛

مسابقات آمادگی جسمانی قهرمانی مردان در اردبیل آغاز شد

مسابقات آمادگی جسمانی قهرمانی مردان در اردبیل آغاز شد

اردبیل – با حضور ۲۵ تیم از سراسر کشور، مسابقات قهرمانی آمادگی جسمانی مردان، گرامیداشت هفته دفاع مقدس و یادواره شهدای حرم و شهید محسن حججی در اردبیل آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس هیئت ورزش‌های همگانی استان اردبیل صبح پنج‌شنبه در حاشیه این رقابت‌ها به خبرنگار مهر گفت: مسابقات آمادگی جسمانی با حضور ۲۰۶ ورزشکار در سالن شهید آسمانی تختی برگزار می‌شود.

مرتضی تاج مهر افزود: در این رقابت‌ها ۲۵ تیم از استان‌های مختلف کشور حضور داشته و مسابقات به مدت دو روز در روزهای پنج‌شنبه و جمعه برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه مسابقات در هفت گروه سنی برگزار می‌شود، ادامه داد: نفرات اول تا سوم هر گروه سنی و قهرمانان بعد از اتمام مسابقات معرفی شده و در صورت برگزاری مسابقه در سطح برون‌مرزی به این رقابت‌ها اعزام می‌شوند.

رئیس هیئت ورزش‌های همگانی استان در خصوص وضعیت اردبیل در ورزش آمادگی جسمانی متذکر شد: رشته ورزشی آمادگی جسمانی و ایروبیک در اردبیل مورد پذیرش عموم بوده و اردبیل توانسته به جایگاه مطلوبی در این ورزش دست یابد.

تاج مهر تأکید کرد: در مسابقات ثبت رکورد که اغلب رشته‌های آن آمادگی جسمانی بود، اردبیل موفق به کسب چهار مدال طلا، سه مدال نقره و چهار مدال برنز شد که بیانگر جایگاه مطلوب این رشته ورزشی در استان است.

کد مطلب 4086850
محمد میرزایی ناطق

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