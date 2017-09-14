خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها: سکینه اسمی- اجرای راه‌آهن مراغه - ارومیه از سال ۸۰ آغاز شده ولی با گذشت نزدیک دو دهه فراز و فرود و موانع متعدد اعتباری و پیمانکاری هنوز به سرمنزل مقصود نرسیده و مردم استان همچنان چشم انتظار شنیدن صدای سوت قطار هستند.

بر اساس اعلام مسئولان طرح ملی راه‌آهن ارومیه - مراغه به طول ۱۸۴ کیلومتر در پنج قطعه باید در سال ۸۸ به اتمام می‌رسید ولی با گذشت ۱۶ سال طرح همچنان درگیر مشکلات متعددی است و تاکنون هیچ یک از وعده‌ها برای افتتاح آن محقق نشده است.

اگر وعده‌های مسئولان کشوری و استانی را تنها در سال جاری بررسی کنیم خود قطار عریض و طویلی از وعده‌های متعددی است که انتها ندارد. بر اساس آخرین اعلام رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور مقرر بود راه آهن نقده و ارومیه اردیبهشت ماه امسال به افتتاح برسد.

آذربایجان غربی شاهراه ارتباطی ایران به اروپا محروم از شبکه ریلی

اما نه تنها این وعده دولت یازدهم تحقق نیافت بلکه اعلام افتتاح این طرح در هفته دولت امسال از سوی مقامات کشوری و استانی و محقق نشدن آن نیز پیش از پیش مردم استان را ناامید کرد.

از آذربایجان غربی به‌دلیل هم‌مرز بودن با سه کشور به‌عنوان شاهراه ارتباطی به اروپا یاد می‌شود اما ارومیه با وجود ضرورت توسعه زیرساخت‌های راه و حمل‌ونقل محروم از شبکه ریلی است از آذربایجان غربی به‌دلیل هم‌مرز بودن با سه کشور ترکیه، عراق و جمهوری آذربایجان غربی به‌عنوان شاهراه ارتباطی ایران به اروپا یاد می‌شود اما ارومیه با وجود ضرورت و اهمیت توسعه زیرساخت‌های راه و حمل‌ونقل محروم از شبکه ریلی است.

حمل‌ونقل ارزان، ظرفیت‌های گسترده انتقال بار و مسافر و راحتی و سهولت در امر ارتباطات، امنیت و راحتی آن برای مسافرت‌های طولانی از بزرگ‌ترین مزایای خط آهن در این منطقه است، ولی مردم این دیار سال‌ها است از این نعمت محروم‌اند.

موقعیت جغرافیایی ویژه آذربایجان غربی دسترسی آسان کشورمان به بازارهای جهانی را فراهم کرده است به طوری که جاده و ریل‌های ارتباط با اروپا و به‌ویژه مبادی اصلی ورود و خروج کالا و مسافر از کشور به اروپا و بالعکس در آذربایجان غربی قرار دارد اما متاسفانه شاخص‌های توسعه‌ای حمل‌ونقل به‌ویژه ضریب نفوذ شبکه ریلی کمتر است.

راه آهن ارومیه تا سه ماه آینده خاتمه نمی‌یابد

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی در خصوص آخرین وضعیت راه آهن سراسری ارومیه – مراغه به خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر عملیات اجرایی این طرح همچنان ادامه دارد ولی اگر حتی دو الی سه ماه به صورت شبانه روز کار شود بازهم این طرح به نتیجه نمی‌رسد.

نادر قاضی پور به خلف وعده‌های متعدد مقامات کشوری از جمله نوبخت اشاره کردو افزود: بر اساس اعلام مسئولان کشوری قرار بود این طرح تا پایان دولت یازدهم به نتیجه برسد در حالی که با روند فعلی هنوز امیدی به سرانجام این طرح نیست.

وی عدم تخصیص به موقع اعتبارات، بی توجهی مقامات کشوری به توسعه استان آذربایجان غربی، مشکلات بی شمار پیمانکاری را از مهمترین دلایل تأخیر این طرخ برشمرد و اظهارداشت: آذربایجان غربی به دلیل موقعیت جغرافیایی ویژه نیازمند داشتن شبکه ریلی مناسب با موقعیت اقتصادی‌اش است.

در حال حاضر عملیات اجرایی راه آهن ارومیه همچنان ادامه دارد ولی اگر حتی دو الی سه ماه به صورت شبانه روز کار شود بازهم این طرح به نتیجه نمی‌رسد قاضی پور همچنین با اشاره به وعده رئیس جمهور در شورای اداری استان مبنی بر اتمام این پروژه در اردیبهشت ماه سال جاری عنوان کرد: بر اساس برنامه ریزی‌های انجام شده در شهریور ماه فقط مراحل ریل گذاری قطار تمام می‌شود و پروژه همچنان ناقص باقی می‌ماند.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی با گلایه از بی توجهی مقامات کشوری به استان آذربایجان غربی افزود: طول ریل قطار ۱۸۱ کیلومتر است و از مراغه تا ارومیه هیچ گونه کوه و دره و تونلی که بتواند مانع پیشرفت کار شود وجود ندارد، همزمان با کلنگ زنی قطار ارومیه کلنگ زنی قطار اصفهان-شیراز نیز انجام شد ولی این طرح دارای موانعی چون کوه و دره بود، چرا قطار شیراز افتتاح شد ولی پروژه قطار ما هنوز افتتاح نشده است؟

اظهارات قاضی پور در حالی است که وی از عملکرد یکی از نمایندگان مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی در دفاع از تأخیر راه آهن ارومیه – مراغه گلایه مند بود.

راه آهن ارومیه –مراغه تا یک ماه آینده پایان می‌یابد

هر چند تلاشهای خبرنگار مهر برای ارتباط با مدیرکل راه و شهرسازی برای پیگیری آخرین وضعیت راه آهن ارومیه بی نتیجه ماند اما وی شش شهریور امسال در آخرین نشست خبری‌ به مناسبت هفته دولت در این خصوص عنوان کرده بود، ریل گذاری تنها ۲۰ کیلومتر از راه آهن مراغه – ارومیه که به طول ۱۸۴ کیلومتر احداث می‌شود، باقی مانده که در سریع‌ترین زمان ممکن اجرایی می‌شود.

ابراهیم مبارک قدم با بیان اینکه از ۱۸۴ کیلومتر خط آهن مراغه – ارومیه، ۸۴ کیلومتر به طور کامل از مراغه تا میاندوآب به اجرا درآمده و رفت و آمد در آن برقرار است اضافه کرده بود: در مسیر نقده – ارومیه که آخرین خط مسیر راه آهن مراغه به ارومیه به شمار می‌رود، زیرسازی خط با سرعت بسیار زیاد در حال انجام است و در حال حاضر ۹۲ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

وی با اشاره به اینکه در صورت نبود مشکل جدید در راه احداث این خط آهن، روزانه یک کیلومتر ریل گذاری می‌تواند صورت بگیرد که در این صورت می‌توان شاهد اتمام ریل گذاری تا یک ماه آینده بود اعلام کرده بود: در هفته‌های گذشته مشکلاتی بر سر احداث این خط آهن از نقده تا ارومیه شامل جابجایی خط لوله نفت و آزاد سازی برخی زمین‌های دارای معارض اتفاق افتاد که روند احداث را بسیار کند کرد.

دلایل تاخیر را از مقامات کشوری پیگیر باشید

بخشعلی آقالار، نماینده مجری کل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور در آذربایجان‌غربی نیز در تماس خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت این طرح و دلایل عدم بهره برداری آن عنوان کرد: بنده مجوز مصاحبه و اعلام اطلاعات راه آهن ارومیه – مراغه را ندارم و بهتر است از مقامات کشوری پیگیر باشید.

قطع تماس از سوی آقالار و عدم پاسخگویی برخی مسئولان استان در خصوص دلایل خلف وعده ها و تاخیر این طرح ملی نشان از بی توجهی به توسعه استان و اتمام طرح های نیمه تمام این منطقه دارد.

دولت یازدهم خاتمه یافت و روزهای ابتدایی دولت دوازدهم را پشت سر گذاشته ایم، مردم این منطقه متأسفانه در طول ۱۶ سال روند اجرای طرح ملی راه‌آهن ارومیه- مراغه شاهد وعده‌های متعددی مبنی بر اتمام هر چه سریع‌تر این پروژه بودند اما دولت یازدهم هم نتوانست به وعده خود عمل کرده و قطار را به ارومیه بیاورد؛ حال باید منتظر ماند و دید مردم ارومیه بالاخره صدای سوت قطار را در دولت دوازدهم خواهند شنید.