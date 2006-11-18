در عراق افتضاح به بار آوردیم / باید دست یاری به سوی ایران دراز کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر، جیمی کارتر در گفتگو با روزنامه "فوروارد" چاپ نیویورک همچنین درباره سوژه هسته ای ایران گفت : من امیدوارم که تلاشهای فراوان و قوی اتحادیه اروپا که مورد حمایت آمریکا نیز قرار دارد به موفقیت دست یابد و امید من این است که چین و روسیه نیز به این تلاشها بپیوندند تا با فشار بر ایران و دادن برخی امتیازات به این کشور، مشکل را حل کنند.

وی همچنین تلاش روسیه را برای تهیه سوخت هسته ای که مورد نظر ایران است، مهم ارزیابی کرد.

رئیس جمهور اسبق آمریکا تصریح کرد : باور من بر این است که در آینده باید دست به سوی ایران و سوریه دراز کنیم و آنها را برای تلاش های صورت گرفته در خاورمیانه و خلیج فارس برای صلح شریک کنیم.

وی همچنین درباره استفاده از قدرت نظامی علیه ایران به مسئله عراق اشاره کرد و گفت : شما نتایج استفاده غیر قانونی و غیر ضروری زور را که در عراق به یک تراژدی و یک افتضاح شد مشاهده کردید.

کارتر همچنین اذعان کرد : ایران توانایی نظامی بسیار بالایی دارد .



به اعتقاد این مقام اسبق آمریکا ارتش کشورش آمادگی اقدام علیه ایران را ندارد.