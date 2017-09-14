جشنواره فیلم سبز همدان به ایستگاه آخر رسید

به گزارش خبرنگار مهر، ششمین جشنواره بین‌المللی فیلم سبز در همدان با اکران فیلم‌ها برگزار و پس از شش روز فعالیت عصر چهارشنبه به کار خود پایان داد.

این جشنواره روز شنبه و همزمان با عید غدیر با اکران فیلم‌ها در همدان آغاز شد و در روز یکشنبه آئین افتتاحیه جشنواره با حضور معاون سیاسی امنیتی استاندارهمدان، مدیرکل حفاظت از محیط زیست استان و دیگر مسئولان استانی و مدیریت شهری و همچنین شهروندان همدانی در سالن اجتماعات مرکز همایش‌های بین‌المللی و قرآنی همدان برگزار شد.

حضور مدیران استانی از جمله شهردار همدان و معاونان شهرداری، مدیرکل بهزیستی، آب و فاضلاب، فرهنگ و ارشاد اسلامی، جهاد کشاورزی و سایر مدیران بخش خصوصی از نکات بارز این مراسم بود.

در آئین افتتاحیه از محمود نظری کاریکاتوریست و رضا زنگنه عکاس که آثار آنها از همدان به جشنواره راه یافته بود، با اهدای لوح سپاس تجلیل شد.

یکی دیگر از اتفاقات مبارک در این جشنواره علاقمندی خانواده‌ها و شرکت نونهالان و کودکان برای تماشای فیلم‌ها بود که ستاد برگزاری جشنواره در همدان نیز برای سهولت حضور نونهالان، سانس صبح ساعت ۱۰ تا ۱۲ را به کودکان و نونهالان اختصاص داد و در آن انیمیشن های جشنواره اکران شد تا با ذائقه و سلیقه کودکان مناسب باشد.

مدرسه طبیعت نسیم و رفتگران طبیعت نیز در کنار سالن‌های محل برگزاری جشنواره اقدام با برپایی غرفه کردند و به مخاطبان اطلاعاتی درخصوص نحوه حفاظت از محیط زیست و فعالیت‌های خود ارائه دادند که با استقبال شهروندان همدانی مواجه شد.

فیلم‌های جشنواره براساس جدول زمان‌بندی به صورت منظم اکران شد و مخاطبان خاص و فعالان محیط زیست تلاش داشتند که اکثر فیلم‌های جشنواره را تماشا کنند.

روز سه شنبه ساعت ۱۸ اکران ویژه خبرنگاران و روابط عمومی‌ها برگزار شد و در آخرین روز از جشنواره نیز نقد فیلم‌های «چمچاره» و «زباله در زباله» توسط سجاد غنی پور منتقد سینمایی پس از اکران این دو فیلم برگزار شد.

سجاد غنی پور با گرامیداشت روز سینما برگزاری این جشنواره را اتفاق مبارک و میمونی دانست و گفت: در این جشنواره فیلم‌های خوبی در حوزه محیط زیست اکران شد اما نباید به برگزاری صرف جشنواره قانع شد بلکه باید دید در عرصه عمل چقدر در راستای حفاظت از محیط زیست تلاش می‌شود.

این منتقد سینما با اشاره به فیلم «زباله در زباله» گفت: فیلمی است که شجاعانه ساخته شده و به خاطر اینکه شهامت فیلم ساز را نشان می‌دهد فیلم خوبی محسوب می‌شود، اما در مرحله تدوین و فنی ایرداتی به آن وارد است.

وی اضافه کرد: فیلم «زباله در زباله» از جزء به کل رسید و حیطه فردی را به حیطه کلی ماجرا رساند و اینکه سیاستگذاری و مسئولان و مدیران محیط زیست آن منطقه چه فکری برای مشکلات زیست محیطی آن منطقه اندیشیده‌اند؟

غنی پور با اشاره به فیلم «چمچاره» بیان کرد: این فیلم یکی از بهترین فیلم‌های این جشنواره بود که مرا یاد بیت معروف انداخت که «بهرام که گور می‌گرفتی همه عمر/ دیدی که چگونه گور بهرام گرفت» چراکه شکارچی برای حیوانات تله گذاشت اما خودش در آن تله گرفتار شد.

تاریخ سینما در دنیا با فیلم کوتاه آغاز می‌شود

وی در بخش دیگری از سخنان با طرح این سئوال که چه ضرورتی دارد فیلم کوتاه ساخته شود؟ تاکید کرد: تاریخ سینما در دنیا با فیلم کوتاه آغاز می‌شود و به تدریج به لحاظ مسائل مالی مدت زمان فیلم‌ها از کوتاه به نیمه بلند و بلند افزایش یافت.

این منتقد سینمایی ادامه داد: با ورود تلویزیون به عرصه زندگی ساخت برنامه‌های کوتاه تلویزیونی برای جذب مخاطب در دستور کار تلویزیون قرار گرفت.

وی در بخش پایانی با بیان اینکه سینما یک کار گروهی است، عنوان کرد: محافظه کاری در سینما جایی ندارد و در حوزه محیط زیست نیز متأسفانه حرف زیاد می‌زنیم اما آن را باور نداریم.

گفتنی است ششمین جشنواره بین‌المللی فیلم سبز در همدان از ۱۸ تا ۲۲ شهریور همزمان با سراسر کشور در همدان برگزار شد.