  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۲۳ شهریور ۱۳۹۶، ۱۱:۳۸

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی کهگیلویه و بویراحمد:

۷۴ درصد سهم اشتغال استان متعلق به صنایع کوچک است

۷۴ درصد سهم اشتغال استان متعلق به صنایع کوچک است

یاسوج- مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی کهگیلویه و بویراحمد گفت: ۷۴ درصد سهم اشتغال و ۵۵ درصد سهم سرمایه گذاری صنعت استان متعلق به صنایع کوچک است.

به گزارش خبرنگار مهر، سهراب بنام پیش از ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران  افزود: ۹۶ درصد واحدهای صنعتی استان زیر ۵۰ نفر و در حوزه صنایع کوچک هستند.

بنام تصریح کرد: صنایع کوچک اهمیت بالایی در توسعه کشور و استان دارد و برای تقویت این حوزه هدفگذاری های مناسبی انجام  شده است.

بنام  با اشاره به هدفگذاری برای بهره برداری از واحد هایی با پیشرفت بالای ۶۰ـ درصد خاطرنشان کرد: ۲۵ طرح و واحد تولیدی با پیشرفت بالای ۶۰ درصد تا پایان سال جدید  در استان به بهره برداری می رسد.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان گفت:  هدفگذاری برای بهره برداری از ۳۰ واحد صنعتی با پیشرفت بالای ۶۰ درصد در استان انجام شده است، که ۲۵ واحد از این تعداد هدفگذاری سال جاری است و ۲۰ طرح و واحد تنها در شهرک ها و نواحی صنعتی استان به بهره برداری می رسد.

بنام تصریح کرد: همچنین ۱۰۰ واحد صنعتی در استان  با مراحل مختلف پیشرفت کاری در دست ساخت قرار دارد.

کد مطلب 4086912

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها