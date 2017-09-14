۷۴ درصد سهم اشتغال استان متعلق به صنایع کوچک است

به گزارش خبرنگار مهر، سهراب بنام پیش از ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران افزود: ۹۶ درصد واحدهای صنعتی استان زیر ۵۰ نفر و در حوزه صنایع کوچک هستند.

بنام تصریح کرد: صنایع کوچک اهمیت بالایی در توسعه کشور و استان دارد و برای تقویت این حوزه هدفگذاری های مناسبی انجام شده است.

بنام با اشاره به هدفگذاری برای بهره برداری از واحد هایی با پیشرفت بالای ۶۰ـ درصد خاطرنشان کرد: ۲۵ طرح و واحد تولیدی با پیشرفت بالای ۶۰ درصد تا پایان سال جدید در استان به بهره برداری می رسد.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان گفت: هدفگذاری برای بهره برداری از ۳۰ واحد صنعتی با پیشرفت بالای ۶۰ درصد در استان انجام شده است، که ۲۵ واحد از این تعداد هدفگذاری سال جاری است و ۲۰ طرح و واحد تنها در شهرک ها و نواحی صنعتی استان به بهره برداری می رسد.

بنام تصریح کرد: همچنین ۱۰۰ واحد صنعتی در استان با مراحل مختلف پیشرفت کاری در دست ساخت قرار دارد.