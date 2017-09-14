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۲۳ شهریور ۱۳۹۶، ۱۱:۴۶

مدیر درمان تامین اجتماعی خراسان جنوبی خبر داد:

ارائه خدمات ویژه به بیماران مزمن تامین اجتماعی خراسان جنوبی

ارائه خدمات ویژه به بیماران مزمن تامین اجتماعی خراسان جنوبی

بیرجند- مدیر درمان تامین اجتماعی خراسان جنوبی از اجرای طرح شناسایی بیماران مزمن در استان خبر داد و گفت: برای این بیماران پرونده الکترونیکی تشکیل و خدمات درمانی ویژه ارائه خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد فیروزی در مراسم تجلیل از بازنشستگان و کارفرمایان نمونه تامین اجتماعی استان اظهارکرد: سال گذشته سه میلیون و ۸۰۰ هزار رکورد خدمتی در حوزه درمانی به بیمه شدگان ارائه شده است.

 وی با اشاره به پیشرفت های قابل توجه در حوزه درمانی تامین اجتماعی استان بیان کرد: متوسط تخت های درمانی به نسبت بیمه شدگان استان از نرم کشوری بالاتر است و رتبه اول را در این حوزه داریم.

 فیروزی با بیان اینکه راه اندازی بیمارستان حضرت ابوالفضل نقطه عطفی در ارائه خدمات درمانی بود، گفت: هم اکنون هیچ مرکز درمانی ملکی در استان نداریم که مشکل تجهیزات و ملزومات پزشکی داشته باشد.

 وی با بیان اینکه در بخش هتلینگ اقدامات خوبی در استان انجام شده است، افزود: پلی کلینیک تامین اجتماعی طبس در سال جاری به بهره برداری خواهد رسید.

 مدیردرمان تامین اجتماعی خراسان جنوبی از اجرای طرح ویژه شناسایی بیماران مزمن بیمه شده تامین اجتماعی در استان خبر داد و بیان کرد: این طرح از هفته آینده وارد فاز عملیاتی خواهد شد.

 وی عنوان کرد: در راستای اجرای این طرح برای بیماران بیمه شده تامین اجتماعی که مبتلا به یکی از بیماری های اعصاب و روان، فشار خون، قلبی و دیابت باشند پرونده الکترونیکی پزشکی تشکیل خواهد شد.

 فیروزی با بیان اینکه این بیماران دارای داروهای تخصصی هستند که از سوی پزشکان در مراکز ملکی تجویز نمی شدند، گفت: در این طرح پیش بینی شده این داروها توسط پزشکان ما برای مدت شش ماه برای بیماران تجویز شوند.

مدیردرمان تامین اجتماعی خراسان جنوبی اظهارامیدواری کرد: این طرح تا پایان سال جاری اجرایی شود.

کد مطلب 4086949

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