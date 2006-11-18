به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی وزارت راه و ترابری، محمد رحمتی که در دیدار با قائم مقام وزیر حمل و نقل و ارتباطات قزاقستان سخن می‌گفت، تصریح کرد: سعی بر این است که نقش راه‌آهن در ایران بیشتر از گذشته شود؛ در این ارستا در مسیر تهران به اصفهان راه‌آهن سریع‌السیر دایر می‌شود که مسیر 6 ساعته را حداکثر به 5/2 ساعت خواهد رساند.

وزیر راه و ترابری با اشاره به روابط ایران و قزاقستان، خاطرنشان کرد: ایران حدود 800 هزار تن صادرات قیر دارد که پیمانکاران ایرانی می‌توانند حضور مؤثری در این زمینه و حوزه‌های راهسازی در قزاقستان داشته باشند.

آبلگازی کوساینف، قائم مقام وزیر حمل و نقل و ارتباطات قزاقستان نیز در این دیدار بیان کرد: طرح توسعه راه‌ها تا سال 2015 از سال آینده میلادی اجرایی می‌شود و قزاقستان تا هفت سال آینده حدود 10 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در زمینه حمل و نقل در نظر گرفته است.

وی ادامه داد: در سال 2007 قزاقستان نیاز به 100 هزار تن قیر با کیفیت دارد که امیدواریم ایران همکاری لازم را در تأمین قیر مورد نیاز داشته باشد.

همچنین در این دیدار یریک اوتمبایف، سفیر جمهوری قزاقستان در تهران، با اعلام خبر دیدار رسمی نظربایف رئیس جمهور قزاقستان در آینده نزدیک از ایران، یادآور شد: مبادلات دو کشور در حال حاضر 900 میلیون دلار در سال است که می‌توان آن را توسعه داد و ایجاد شرکت‌های مشترک در حوزه‌های حمل و نقل و خودروسازی در این زمینه می‌تواند مؤثر باشد.