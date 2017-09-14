به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «آئینه تمامنما» درس گفتارهای آیت الله حایری شیرازی با محوریت عاشورا است که در این کتاب به صورت منسجم ارائه شده است.
این کتاب که در هفت فصل ارائه شده، با محوریت عاشورا مباحثی نظیر بینش و بصیرت حسینی، درسهای عاشورا، عوامل واقعه عاشورا، پیامدهای واقعه عاشورا، در سوگ سیدالشهدا(ع)، زیارت امام حسین(ع) و انقلاب اسلامی در پرتو عاشورا عنوان شده است.
«درباره کار اباعبدالله(ع) و بچهها و جوانها و اهلبیت آن حضرت تأمل کنید. آن حضرت میخواهد عاشورا آئینه تمامنمای دو نوع اسلام باشد.
بعضی از آئینهها کوچک هستند که آدم فقط صورتش را در آنها میبیند و بعضی هم به اندازه قد انسان هستند و انسان تمام قامتش را در آن میبیند. آن حضرت میخواهد تمام قامت دو اسلام را معرفی کند و برای این کار دعوت کرده و تربیت مینماید.»
این کتاب ۲۲۸ صفحهای که درسهای آن با تمثیلهایی خواندنی همراه شده، خواننده را در فهم بیشتر قیام سیدالشهدا(ع) در سال ۶۱ هجری که منجر به شهادت آن حضرت شد، یاری میکند.
این کتاب با توجه به اینکه بر مبنای سخنرانیها تنظیم شده، خواننده را با فضای متن کتاب به خوبی همراه میکند.
کتاب «آئینه تمامنما» اولین کتاب از مجموعه آثار آیتالله حائری شیرازی در دفتر نشر معارف است و طی یک سال آینده، در هر ماه، یک کتاب جدید از این استاد اخلاق و اندیشمند برجسته منتشر می شود.
چاپ اول این کتاب در قطع رقعی و به قیمت ۹هزار تومان منتشر شده است.
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