ترکیه: همه پرسی برای مسئولان کردستان عراق هزینه خواهد داشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی صباح، وزارت خارجه ترکیه امروز پنجشنبه با صدور بیانیه ای از تصمیم پارلمان عراق مبنی بر به رسمیت نشناختن همه پرسی استقلال اقلیم کردستان عراق استقبال کرد.

این وزارتخانه همچنین به «مسعود بارزانی» رئیس اقلیم کردستان عراق هشدار داد که پافشاری برای برگزاری همه پرسی هزینه خواهد داشت.

در این بیانیه می خوانیم: اقلیم کردستان عراق باید بداند که قطعا پافشاری بر این امر آن هم با وجود همه توصیه های دوستانه ای که آنکارا ارائه داده است، هزینه ای خواهد داشت و اظهارات پرشور رهبری اقلیم در حمایت از استقلال این منطقه، هشدار برانگیز است.

این بیانیه همچنین از اقیلم کردستان عراق خواست تا به پیروی از عقل سلیم، رفتار اشتباه خود را هر چه زودتر کنار بگذارد.

پارلمان عراق روز سه شنبه مشروعیت همه پرسی غیر الزام آور اقلیم کردستان را که قرار است ۲۵ سپتامبر (۳ مهر) برگزار شود، رد کرد و از «حیدر العبادی» نخست وزیری عراق خواست تا هرچه در توان دارد برای حفظ یکپارچگی کشور به کار گیرد.

گفتنی است اقلیم کردستان عراق در جلب رضایت جامعه بین الملل برای برگزاری این همه پرسی ناکام بوده و تنها رژیم صهیونیستی حمایت خود را از آن اعلام کرده است. با این حال، تل آویو می گوید همچنان «پ ک ک» را یک گروه تروریستی ارزیابی می کند و از این جهت با آنکارا هم عقیده است.