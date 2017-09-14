به گزارش خبرنگار مهر، سردار حاجی محمد مهدیان نسب ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران گفت: ماموران مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی استان حین کنترل خودروهای عبوری در آزاد راه خرم آباد- پل زال به یک دستگاه کامیون کشنده مظنون و آن را توقیف کردند.

وی افزود: در بازرسی از خودرو مذکور تعداد ۹۲۶ حلقه انواع لاستیک خارجی قاچاق فاقد مجوز گمرکی کشف شد.

فرمانده انتظامی لرستان با اشاره به اینکه در این رابطه یک نفر دستگیر شده است، خاطر نشان کرد: کارشناسان ارزش لاستیک های کشف شده را ۵ میلیارد ریال اعلام کردند.

سردار مهدیان نسب گفت: متهم همراه پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.