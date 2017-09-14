توسعه فرهنگی و اجتماعی اراک باید همگام با عمران شهر پیگیری شود

به گزارش خبرنگار مهر، کاوه فلاک افلاکی پیش از ظهر پنجشنبه در نشست با رئیس، معاونین و کارشناسان بهزیستی استان مرکزی در محل شورای شهر اراک اظهار داشت: اعضای شورای دوره پنجم نگاه ویژه به مسایل و موضوعات فرهنگی و اجتماعی جامعه شهری اراک به ویژه اقشار آسیب پذیر جامعه داشته باشند.

وی افزود: برهمین اساس و باور در زمینه انتخاب شهردار جدید در این دوره واسوس نشان دادیم تا شهرداری که برگزیده می شود، همسو با مسایل عمران شهری به مقوله فرهنگی و اجتماعی نیز نگاه تیزبین داشته باشد.

فلک افلاکی بیان داشت: پیگیری مسایل اجتماعی و فرهنگی و تعامل بیشتر با دستگاه های متولی و نشست های تخصصی با شتاب بیشتر از گذشته باید در دستور کار شورا قرار گیرد.

رئیس شورای اسلامی شهر اراک با اشاره به اهمیت فعالیت بهزیستی در کشور بیان داشت: سازمان بهزیستی از جمله تاثیرگذارترین سازمان های کشور در کنترل، مهار و پیشگیری از آسیب های اجتماعی به شمار می رود و در شرایط فعلی جامعه وظیفه خطیر و سنگینی برعهده دارد و براساس همین روند در بین مردم از اعتماد و اعتبار برخوردار است.

فلک افلاکی تصریح کرد: اداره کل بهزیستی استان مرکزی، با توجه به شرایط اجتماعی فعلی که مشکلات متعدی در جامعه وجود دارد، نقش مهم، حساس و سازنده برعهده دارد و امیدواریم با این سازمان همکاری بیشتر برای رسیدن به اهداف تعیین شده و خدمت به جامعه هدف داشته باشیم .

رئیس شورای اسلامی شهر اراک ادامه داد: در شورای پنجم یکی از رسالت ها و وظایف اصلی رسیدگی به مشکلات و معضلات اجتماعی است و امیدواریم با درایت و مدیریت اصولی بر کمیسیون فرهنگی این شورا، زمینه عملکرد مطلوب برای رفع مشکلات اجتماعی و فرهنگی فراهم شود.

وی اضافه کرد: باتوجه به اهمیت ساماندهی کودکان خیابانی و مسایلی که از در این رابطه از سوی مدیرکل بهزیستی استان مرکزی مطرح شد، به نظر می رسد قبلا کمتر به این مقوله پرداخته شده، اما در شورای پنجم از طریق کمیسیون فرهنگی به این مباحث ورود خواهیم کرد و حضور فعال خواهیم داشت.