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۲۳ شهریور ۱۳۹۶، ۱۵:۳۳

مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری:

احتمال سرمازدگی محصولات کشاورزی در چهارمحال و بختیاری وجود دارد

احتمال سرمازدگی محصولات کشاورزی در چهارمحال و بختیاری وجود دارد

شهرکرد- مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری گفت: احتمال سرمازدگی محصولات کشاورزی درچهارمحال و بختیاری وجود دارد.

شاهرخ پارسا در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه احتمال سرمازدگی محصولات کشاورزی در چهارمحال و بختیاری وجود دارد، اظهار داشت: دمای هوا در این استان کاهش می یابد.

وی ادامه داد: کشاورزان برای حفاظت از محصولات کشاورزی تمهیدات لازم را باندیشیند.

مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: بر اساس آخرین داده های هواشناسی، برای سه روز آینده آسمانی صاف تا کمی ابری، در بعد از ظهرها همراه با افزایش ابر گاهی وزش باد نسبتا شدید پیش بینی می شود.

وی تصریح کرد: طی این مدت گرد وغبار رقیق در برخی مناطق انتظار می رود.

مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: پارامتر دما نیز طی روزهای آتی کاهش نسبی خواهد داشت.

کد مطلب 4087124

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