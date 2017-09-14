انقلاب اسلامی با اتکا به فرهنگ عاشورا به عنوان یک الگو مطرح است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی دشتکی ظهر پنج شنبه در همایش آموزشی و توجیهی مسئولان هیئات مذهبی شهرستان رزن با بیان اینکه یکی از مهمترین وظایف مداحان و هیئت های مذهبی ایجاد بصیرت لازم در راستای ترویج و پیاده سازی آموزه‌های دینی در سطح جامعه است، گفت: اگر فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه مغفول واقع شود جامعه اسلامی به انحراف و انحطاط کشیده خواهد شد.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان همدان دروغ را از افت های دین دانست و گفت: مسئولان هیئت ها و مداحان به عنوان الگوی مردم به ویژه جوانان در جامعه مطرح هستند و باید تلاش کنند همان طور که برای امام حسین (ع) خدمت می کنند حسینی وار نیز رفتار نمایند.

وی از مسئولان هیئت های مذهبی خواست با برنامه ریزی های دقیق و صرف کمترین هزینه برنامه های خود را اجرا کنند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان همدان با بیان اینکه هیچ دینی به اندازه اسلام بر استدلال و منطق پایبند نیست، گفت: برنامه ریزی ها در برگزاری مراسم عزاداری محرم باید منطبق بر منطق دین باشد.

حجت الاسلام دشتکی اظهار داشت: انقلاب اسلامی با اتکا به فرهنگ عاشورا به عنوان یک الگو در دنیا مطرح است و حتی رسانه های معاند نیز نسبت به این امر معترف هستند.

وی با بیان اینکه محرم و صفر است اسلام را زنده نگه داشته و آزادی، اخلاق و دین داری از پیام های این ماه است، ادامه داد: نظام مقدس جمهوری اسلامی نیز برگرفته از مکتب عاشوراست و همه باید در خصوص برگزاری سنتی و حفظ آیین های عزاداری تلاش کنند.

حجت الاسلام علی دشتکی عنوان کرد: با وجود فتوای مقام معظم رهبری بعضی از موضوعات در جامعه هیچگونه جایگاهی ندارد و اینکه برخی آگاهانه یا ناآگاهانه در روز عاشورا دست به اقداماتی چون قمه زنی می کنند، اصلاً جایز نیست و باعث سوء استفاده دشمنان از چنین اقداماتی برای ضربه زدن به چهره اسلام ناب محمدی می شود.