۷۱درصد زکات استان سمنان سهم فقرا است/گرمسار پیشتاز در پرداخت زکات

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل رنگریز بعد از ظهر پنج شنبه در جمع گفتگو با خبرنگاران ضمن بیان اینکه طی پنج ماهه نخست سال جاری یک میلیارد و ۹۰۰میلیون تومان زکات در استان سمنان جمع آوری شده است، ابراز داشت: از این میزان ۷۱ درصد سهم رفع نیازهای فقرا خواهد بود و ۲۹ درصد مابقی در پروژه های عمرانی هزینه می شود.

وی افزود: گرمساری ها با پرداخت ۴۳۵میلیون تومان بیشترین سهم را در جمع پرداخت کنندگان زکات بر عهده داشتند و بعد از آن دامغان، سمنان، میامی، سرخه، شاهرود، مهدیشهر و آرادان قرار دارند که نشان می دهد حجم مشارکت مردم در پنج ماه اخیر ۷۰درصد تعهد کمیته امداد سمنان را عملیاتی کرد.

رئیس اداره زکات کمیته امداد استان سمنان بابیان اینکه تعهد این نهاد برای جمع آوری زکات تا پایان سال جاری شش میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان برآورد شده است، ابراز داشت: میزان تعهد کمیته امداد در پنج ماهه نخست سال جاری دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان بود که با همت خیران توانستیم بیش از میزان تعهد شده را محقق کنیم.

رنگریز با بیان اینکه بالغ بر ۸۹ میلیارد ریال زکات واجب، مستحبی، فطره و غیرنقدی در استان سمنان طی سال گذشته جمع آوری شده است، تصریح کرد: طی پنج ماهه نخست سال جاری تاکنون یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان زکات واجب و مستحبی توسط مردم پرداخت شد.

وی تاکید کرد: شفاف سازی هزینه کرد زکات جمع آوری شده در اولویت برنامه های کمیته امداد استان سمنان است لذا در تلاشیم تا میزان زکات پرداخت شده و اقدامات عمرانی در این راستا به خوبی اطلاع رسانی شود.