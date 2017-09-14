کشف ۷۰ کیلوگرم تریاک از یک دستگاه تریلی ولوو در زنجان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از نیرویا نتظامی استان زنجان، سردار علی آزادیافزود: در پی دریافت گزارشی مبنی بر فعالیت یک نفر قاچاقچی مواد مخدر در سطح کشور، رسیدگی به موضوع در دستور کار ماموران مبارزه با مواد مخدر استان زنجان قرار گرفت.

فرمانده انتظامی استان زنجان افزود: با اقدامات اطلاعاتی در یک عملیات مشترک و پشتیبانی اطلاعاتی دقیق ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان زنجان و آذربایجان غربی موفق شدند، این متهم را با یک دستگاه تریلی ولوو در اتوبان زنجان-تبریز متوقف و در بازرسی از آن ۷۰ کیلوگرم تریاک کشف کنند.

آزادی با اشاره به اینکه در این عملیات یک قاچاقچی مواد مخدر دستگیر شد، اظهار داشت:مقدار ۳۵ کیلوگرم از مواد مکشوفه به عنوان قدرالسهم به پلیس آذربایجان غربی تخصیص داده شد.

وی با اعلام اینکه متهم پس از تشکیل پرونده از طریق دادسرا روانه زندان شد، گفت: مردم می‌توانند در زمینه مبارزه با مواد مخدر اطلاعات خود را با تلفن ۱۲۸ در میان گذارند.

بازی کودکانه دختر بچه ۷ ساله پایان نافرجامی داشت

فرمانده انتظامی شهرستان ابهر گفت: دختر بچه هفت ساله ابهری که برای بازی در کنار حوضچه استخر دو متری رفته بود، غرق شد.

سرهنگبرزو مهدیخانی فرمانده انتظامی شهرستان ابهر در توضیح این خبر گفت:ماموران انتظامی شهرستان ابهر از غرق شدن یک دختر بچه هفت ساله مطلع و بلافاصله به محل بیمارستان اعزام شدند.

وی ادامه داد:در بررسی‌های اولیه پلیس مشخص شد، این دختر بچه هفت ساله که به همراه خانواده برای کار و تفریح در روستای زره باش از توابع شهرستان ابهر به باغ رفته بودند، حین بازی در کنار حوضچه رفته، زمان بازی به داخل حوضچه افتاده و به علت عدم آشنایی به فنون شنا غرق می‌شود.

مهدیخانی توصیه کرد: خانواده‌ها می بایست مراقبت بیشتری از فرزندان خود داشته تا شاهد چنین حوادث تلخی نباشیم.