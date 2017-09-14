پروژه دو خطه کردن راه آهن زنجان-قزوین پیشرفت فیزیکی مناسبی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله درویش امیری ظهر پنج شنبه در حاشیه بازدید از پروژه دو خطه کردن راه آهن زنجان-قزوین، با بیان اینکه تکمیل ۲خطه کردن راه آهن زنجان-قزوین اولویت مهم عمرانی استان است، افزود: مسئولان راه آهن استان و مجری پروژه مشکلات و موانع احتمالی پروژه را به مدیریت استان منعکس کنند و باید انعکاس به موقع مشکلات پیگیری لازم برای رفع آن و تسریع در عملیات اجرایی محقق می شود.

وی با تاکید بر اینکه تکمیل دوخطه کردن راه آهن زنجان-قزوین اولویت مهم عمرانی استان است، ادامه داد: پروژه دو خطه کردن راه آهن زنجان-قزوین دارای پیشرفت فیزیکی مناسبی است و تلاش می شود سرعت عملیات اجرایی در استان افزایش یابد

درویش امیری افزود: پروژه دوخطه کردن راه آهن زنجان-قزوین با تعهد ۱۸ ماهه در چهار قطعه در حال اجرا است و هر قطعه یک پیمانکار اجرایی مجزا دارد که قرارداد دو پیمانکار در آبان سال گذشته ابلاغ شده و دو پیمانکار دیگر در مردادماه سال گذشته ابلاغ قرارداد شدند.

استاندار زنجان با اشاره به هزینه ۲۰۰ میلیارد تومانی برای پروژه دوخطه کردن راه آهن زنجان-قزوین، گفت: این میزان هزینه از منابع داخلی پیمانکار پروژه تامین شده و مطابق با قرارداد در ۱۲ ماه نخست قرارداد پیمانکار باید از منابع داخلی خود برای پروژه هزینه می‌کرده است.

درویش امیری با تاکید بر لزوم استفاده از تولیدات داخلی برای توسعه صنعت ریلی در استان زنجان، گفت: باید از تجهیزات ساخت داخل برای دوخطه کردن راه آهن زنجان-قزوین استفاده شود.

وی با بیان اینکه ۱۲ ماه از آغاز اجرای پروژه می گذرد و صورت‌وضعیت پیمانکار در حال تکمیل و ارائه است، یادآور شد: مدیریت استان تلاش خواهد کرد که منابع دولتی تعهد شده، تامین و در زمان مقتضی پرداخت شود.

در این بازدید نماینده پیمانکار در پروژه از تحقق ۶۰ درصدی ابنیه فنی از قزوین تا زنجان، تحقق ۴۰ درصدی انجام پل های روگذر و روگذر در مسیر، تحقق ۸۰ درصدی تامین مصالح و دپوی آن و همچنین تامین ۴۰ درصد از کل ریل مورد نیاز برای احداث این خط خبر داد.

بنا به گفته نماینده پیمانکار در پروژه در شهرستان تاکستان ۱۵ کیلومتر از مسیر دارای معارض و ۱۰ کیلومتر در نزدیکی زنجان دارای معارض است که این دو موضوع نیازمند بررسی، پیگیری و برطرف شدن مشکل است.