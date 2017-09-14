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۲۳ شهریور ۱۳۹۶، ۱۷:۱۰

نشست بعدی آستانه اواخر اکتبر خواهد بود؛

تشکیل کمیته نظارت بر مناطق کاهش تنش با حضور ایران و روسیه و ترکیه

تشکیل کمیته نظارت بر مناطق کاهش تنش با حضور ایران و روسیه و ترکیه

نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در مذاکرات آستانه از ایجاد کمیته سه جانبه ایران، روسیه و ترکیه برای نظارت بر مناطق کاهش تنش در جریان مذاکرات آستانه در قزاقستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «المیادین»، الکساندر لاورنتیف نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه که در مذاکرات آستانه حضور دارد تأکید کرد که مذاکرات در آستانه به ایجاد منطقه چهارم کاهش تنش در سوریه نزدیک شده است.

وی تأکید کرد توافق هایی در خصوص فعالیت گروه های ناظر بر کاهش تنش در سوریه ایجاد شده است و بررسی مسأله مناطق کاهش تنش در این دور از مذاکرات آستانه به پایان می رسد.

به گفته فرستاده ویژه پوتین توافق شده تا کمیته ای سه جانبه با حضور ایران، ترکیه و روسیه در مناطق کاهش تنش ایجاد شود و مسأله نظارت در این مناطق بر عهده این سه کشور خواهد بود.

لاورنتیف گفت که پیشنهاد شده تا لبنان، امارات و مصر به عنوان اعضای ناظر در گفتگوهای آستانه حضور داشته باشند و نشست بعدی آستانه در اواخر ماه اکتبر برگزار خواهد شد.

وی تأکید کرد که مسأله کُردها در این نشست بررسی نشده است و قرار است در نشست های بعدی گروه های مختلف سوری و ناظران بین المللی در آستانه به این موضوع پرداخته شود.

کد مطلب 4087176

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