تیم های مردان و زنان و میکس کامپوند فینالیست شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات تیروکمان معلولان قهرمانی جهان امروز پنجشنبه با برگزاری رقابت های روز دوم در کشور چین پیگیری شد و طی آن تیم های کشورمان در میکس کامپوند و کامپوند زنان و مردان راهی مرحله فینال شدند.

در این روز از رقابت ها، تیم کامپوند بانوان ایران در مرحله نیمه نهایی ایتالیا را شکست داد و راهی فینال شد. این تیم که با ترکیب سمیه عباسپور، راضیه شرمحمدی و فرزانه عسگری در مسابقات شرکت کرده است، در دیدار فینال به مصاف چین می رود.

در بخش مردان نیز تیم کامپوند ایران با غلبه بر آمریکا در مرحله نیمه نهایی رقابت ها راهی فینال شد تا برای کسب عنوان قهرمانی با ایتالیا رقابت کند. هادی نوری، علی سینامنشازاده و رمضان بیابانی ترکیب این تیم را تشکیل می دهند.

در بخش میکس کامپوند تیم ایران با ترکیب سمیه عباسپور و علی سینامنشازاده بعد از غلبه بر برزیل، راهی مرحله نیمه نهایی شد، این تیم در این مرحله مقابل انگلستان به برتری دست یافت و فینالیست شد.

امروز همچنین رقابت های ریکرو بانوان برگزار شد که طی آن تیم ایران در مرحله نیمه نهایی مقابل چین شکست خورد و از صعود به فینال باز ماند. این تیم که زهرا نعمتی، زهرا دلخوش و سمیه رحیمی را در ترکیب دارد، در مرحله رده بندی به مصاف ایتالیا خواهد رفت. همچنین تیم ریکرو مردان در مرحله یک چهارم مقابل روسیه شکست خورد و از صعود به نیمه نهایی باز ماند.

در بخش میکس ریکرو تیمی نیز تیم ایران با ترکیب زهرا نعمتی و پوریا جلالی پور در مرحله یک چهارم نهایی مقابل اوکراین شکست خورد و به نیمه نهایی رفت.

تیم کشورمان در این مرحله مقابل حریف خودشکست خورد و به دیدار رده بندی رفت.

دیدارهای فینال و رده بندی مسابقات تیروکمان معلولان قهرمانی جهان در بخش های مختلف فردا برگزار می شود.