ابراهیم کالین: همه پرسی اقلیم کردستان عراق باید لغو شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی صباح، «ابراهیم کالین» سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه دقایقی پیش هشدار داد که اقلیم کردستان عراق باید فورا طرح برگزاری همه پرسی جدایی از عراق را لغو کند.

گفتنی است وزارت خارجه ترکیه نیز صبح امروز پنجشنبه با صدور بیانیه ای از مسئولین اقلیم کردستان عراق خواسته بود با تکیه بر عقل سلیم، از تصمیم برای برگزاری همه پرسی منصرف شوند.

ترکیه در این بیانیه هشدار داد: برگزاری همه پرسی استقلال برای مسئولان اقلیم کردستان عراق هزینه خواهد داشت.

این همه پرسی که تا این جا از حمایت هیچ کشوری غیر از رژیم صهیونیستی برخوردار نیست، قرار است ۲۵ سپتامبر (۳ مهر) برگزار شود.