تربیت جوانان متخصص و انقلابی از رویکردهای جدی آستان قدس است

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مرتضی بختیاری در جمع دانش آموزان اردوگاه فرهنگی و تربیتی امام رضا(ع) که از استانهای کرمان، گلستان و فارس به مشهد مشرف شده اند اظهار کرد: تعلیم و تربیت نوجوانان و جوانان انقلابی، متخصص و متعهد بر اساس منشور ٧ گانه مقام معظم رهبری از رویکردهای جدی آستان قدس رضوی بوده و در این راستا برنامه ریزی های خوبی انجام شده است.
وی تصریح کرد: تولیت معزز آستان قدس رضوی این مکان مفرح و زیبا که از موقوفات امام رضا(ع) است را جهت استفاده نوجوانان و جوانان ایران اسلامی اختصاص دادهاند که فرآیند تجهیز این اردوگاه در حال انجام است.
قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی با اشاره به تأثیرپذیری انسان در دوران نوجوانی گفت: در دوران ستم شاهی کلاسهایی توسط شهید هاشمی نژاد در کانون بحث و انتقاد دینی برگزار میشد که حکومت طاغوت آن را تحمل نکرد.
وی گفت: در عصر حاضر دسترسی به منابع و متون اصیل و ناب برگرفته از آموزههای قرآنی و اهل بیت(ع) بسیار راحتتر شده و از سوی دیگر شبهات و لغزشگاهها نیز جوانان ما را تهدید میکند.
بختیاری با اشاره به لزوم برنامه ریزی، تهذیب نفس و تلاش در جهت تعالی در همه زمینهها در دوران نوجوانی گفت: در روایات ما آمده است که اعمال روزانه خود را محاسبه کنید و اگر ٢ روز شخص مومن مثل هم باشد او ضرر کرده است.
وی گفت: قدر این فرصت و سرمایه عظیمی که خداوند به شما عزیزان اعطا کرده است را بدانید و از امام رضا(ع) برای توفیق و تعالی خود مدد بگیرید.
مجتبی مختاری، مدیرعامل موسسه جوانان آستان قدس رضوی نیز در این بازدید با اشاره به اقدامات صورت گرفته در اردوگاه امام رضا(ع) گفت: تا پایان مهرماه این اردوگاه میزبان دانش آموزان از اقصی نقاط کشور است که در بازههای زمانی یک هفتهای، برنامهها و آموزشهای متنوعی برای آنان تدارک دیده شده است.
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