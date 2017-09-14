به گزارش خبرنگار مهر، محمد کاظمی بعد از ظهر پنج شنبه در پنجمین جشنواره «خوشه برتر» به شعار «اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال» اشاره و عنوان کرد: مسئولان باید برای تحقق شعار سال تلاش کنند.

وی یکی از محورهای تولید و اشتغال در ملایر را توجه به محصولات کشاورزی و به خصوص انگور و کشمش دانست و گفت: ملایر قابلیت تبدیل شدن به شهر جهانی انگور را دارد.

۳۳ درصد جمعیت شهرستان ملایر در زمینه تولید انگور فعالیت دارند

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی باتاکید براینکه وزارت جهاد کشاورزی باید برای رفع مشکلات باغداران برنامه مدونی داشته باشد، گفت: ۳۳ درصد جمعیت شهرستان ملایر در زمینه تولید انگور فعالیت دارند.

کاظمی باتاکید براینکه کشمش ملایر بخش عظیمی از صادرات استان همدان را تشکیل می‌دهد و در برخی نقاط کشور به دلیل شهرت کشمش ملایر، محصول خود را به نام کشمش این شهرستان به فروش می‌رسانند، گفت: درحال حاضر تولید محصول انگور در باغ های ملایر به صرفه نیست و مشکل عمده باغداران نیز در این زمینه است.

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی از پرداخت یارانه کشمش به کشاورزان طی سال گذشته سخن گفت و افزود: این طرح‌ها موقتی است و باید فکری اساسی برای رفع مشکلات باغداران صورت گیرد.

شکل گیری انجمن ملی کشمش در کشور با محوریت ملایر

وی باتاکید بر شکل گیری انجمن ملی کشمش در کشور با محوریت ملایر بر لزوم آموزش باغداران توسط وزارت جهاد کشاورزی تاکید کرد و گفت: باغ های ملایر باید از شیوه سنتی به سوی نوین حرکت کنند.

کاظمی با بیان اینکه در حال حاضر ۶۰ واحد کشمش پاک‌کنی در ملایر وجود دارد، عنوان کرد: باید با برنامه‌ریزی های نوین مشکلات انگور و کشمش شهرستان ملایر را حل کرد.

رئیس پژوهشکده انگور و کشمش دانشگاه ملی ملایر نیز به فعالیت‌های این پژوهشکده اشاره و با بیان اینکه فعالیت‌های علمی این پژوهشکده با حضور محققان و دانشجویان در حال انجام است، گفت: ۴۰ طرح تحقیقاتی با همکاری ۵۰ استاد برتر کشوری و ۱۶ دانشجوی مقطع دکتری در این دانشکده اجرا شده است.

حمید نوری بابیان اینکه تلاش پژوهشگران این پژوهشکده کمک به کشاورزان است تا کشاورزان مسیر را اشتباه نروند و نگران بروز مشکل برای محصول خود نباشند، گفت: شعار «تاکستان سالم، تاک سالم و محصول سالم» برای این مجموعه انتخاب شده است.

رئیس پژوهشکده انگور و کشمش دانشگاه ملی ملایر به فعالیت‌های پژوهشی این دانشکده در قالب ۵ گروه پرداخت و گفت: این گروه‌ها شامل گروه پژوهشی به‌زراعی، به‌نژادی، تبدیل و نگهداری، علوم محیطی و علوم اقتصادی و بازار است.

وی از اجرای طرح عقد قرارداد پژوهشکده انگور ملایر برای پرتودهی گاما خبر داد و عنوان کرد: دانشگاه ملایر به عنوان سومین شهر کشور با سازمان انرژی اتمی در زمینه پرتودهی گاما و الکترون قرارداد خواهد بست.